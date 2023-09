​Cade in casa a 91 anni: la salvano Croce Gialla e pompieri con tanto di manovra complicata all'arrivo

ANCONA Intervento tempestivo da parte della Croce Gialla di Ancona , insieme ai Vigili del Fuoco, per portare soccorso in via Tavernelle questa mattina (18 settembre) a un'anziana di 91 anni che aveva perso l'equilibrio in casa cadendo. Particolarmente delicata la manovra per portare il mezzo all'interno del cancello, molto stretto, prima di operare il soccorso. La donna è stata poi condotta all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.