Intelligenza artificiale, "Rocco" guida la rivoluzione digitale: ecco il primo tutor per le aziende

L'intelligenza artificiale guidata e istruita per accompagnare le aziende nella crescita e nello sviluppo: dalle questioni commerciali a quelle legali. Commercialista e consulente legale sempre disponibile 24 ore su 24, anche a Natale e a Ferragosto: tutto rigorosamente virtuale. Nessun quesito senza risposta, soluzioni facili e una guida intuitiva direttamente sul proprio tablet, pc o smartphone: parte da Roma il progetto “Rocco, Tutor d’Impresa”.

Il progetto che parte da Roma

Rocco è in grado di rispondere a domande gestionali, amministrative e fiscali fornendo il “Nord” sulla questione e offrendo alternative di difesa o di tutela. Un alleato sempre presente, instancabile e con il quale è possibile far crescere le aziende. Un software realizzato da giovanissimi informatici romani che hanno creato un team di lavoro dinamico e d'impatto.

L'assistente virtuale

L'assistente virtuale accompagnerà ogni pratica, transazione o progetto lavorativo, sciogliendo dubbi e togliendo le riserve in questioni poco chiare.

Le potenzialità

Si possono sottoporre a Rocco “storie” come verbali e domandare in quali occasioni si è manifestato un certo evento, oppure sottoporre contratti e osservare i punti sfavorevoli o quelli che devono essere chiariti per evitare contenziosi. Un piccolo genio che invece della lampada preferisce un mouse e una tastiera. Un modo per trasformare in pop quello che era di difficile comprensione: intuitivo nell'utilizzo e facile nella pratica.

Dalle attività di una “partita iva”, ai rami d'azienda, passando per questioni legali legati ai contratti o strade più percorribili per evitare di incappare in burocrazie o multe. Da qualche giorno è finita la fase di rodaggio con gli stress test ai massimi livelli e sono stati risolti gli ultimi bug presenti nel sistema. Un piano messo a punto da Andrea Curreri, responsabile di Datamind Italia e del Centro di Ricerche Datafactor. Ora Rocco è pronto all'azione: a disposizione anche un sito web (roccotutordimpresa.it) e una speciale App.