Domotica o smart home? Ecco i 5 trend per una casa facile e sicura. E a poco prezzo

Dalla sicurezza alla funzionalità dell'intera casa ecco 5 accessori per la smart home. Economici e facili da usare

Arlo Pro 3 Floodlight

Telecamera senza fili per esterni con pannello solare di ricarica. Illumina fino a 7 metri. Ideale per scoraggiare o registrare effrazioni, con potente sirena attivabile manualmente da remoto oppure in automatico con rivelazione movimento. Funzioni personalizzate e autenticazione obbligatoria, garantisce massima privacy dei dati sensibili. (www.arlo.com) Prezzo: 299 euro

Tado – Kit Base termostato smart

Questo termostato intelligente controlla il riscaldamento, la salubrità del clima domestico e monitora l'aria interna ed esterna. Tiene conto della posizione dei residenti per ricordare via app di spegnere il riscaldamento quando si esce o accenderlo quando si sta per rientrare. Inoltre rileva l’apertura di una finestra, bilanciando la temperatura senza sprechi inutili di energia. (www.tado.com) Prezzo: 199 euro

Yubii Nice

Un gateway che crea un'ecosistema smart home compatibile con vari prodotti di varie marche. Attraverso il telecomando di design Era One BD bidirezionale che informa sullo stato delle automazioni e sull'avvenuta ricezione dei comandi attraverso vibrazioni e feedback luminosi. Con soli tre tasti può gestire varie automazioni tra cui cancelli, porte del garage, luci e tende. (yubii.niceforyou.com) Prezzo: da 115 euro

D-Link DCS-2800LH-EU

Videocamera di protezione per interni, wireless, a batteria, registra solo i movimenti rilevati, inviando avvisi immediati al telefono. Visione notturna, audio a 2 vie, avvia la sirena di sicurezza integrata di oltre 100 db, accende la luce selezionata o invia SMS o e-mail per avvisare le persone scelte in caso di pericolo. Compatibile con Alexa Amazon o Assistente Google. (www.dlink.com) Prezzo: 156,99 euro

Honeywell Home W1KS

Un oggetto semplice, ma fondamentale contro gli sprechi: il rilevatore perdite acqua. Monitora e rileva allagamenti e perdite d'acqua, temperature estreme e problemi di umidità. Può essere sistemato facilmente in tutti i punti problematici in cui l'acqua potrebbe provocare danni: bagni, cantine sotto i lavandini o vicino a tubazioni. L'allarme su smartphone e tablet è immediato. (www.honeywellhome.com) Prezzo: 79,99 euro

