Effetto brezza o anti polline: ecco 5 apparecchi top per avere aria pulita in casa

Apparecchi agili e centraline azionabili con il telefonino: la tecnologia punta a creare ambienti comfort in abitazioni e uffici riducendone l’umidità e migliorandone il clima Ecco i 5 prodotti per migliorare la qualità dell'aria nella nostra abitazione

Addio polvere, cattivi odori e batteri nell’acqua

Dyson è la Apple della pulizia e della purificazione. Questo dispositivo di design ha un filtro Hepa per catturare polvere pollini, un secondo ai carboni attivi che assorbe odori e gas e una tecnologia a raggi UV che elimina i batteri presenti dell’acqua fino al 99,9% per consentire una umidificazione dell’ambiente con la massima igiene. Ha anche un rilevatore della qualità dell'aria che misura presenza di pollini, polveri sottili, gas, etc. Tre sistemi di filtraggio per purificare l'aria di casa. Dyson Pure Humidify+Cool. 699 euro www.dyson.it

Il “vento ionico” ricrea la freschezza post-pioggia

BreatheMe è un device di piccole dimensioni, leggero e pratico come un cellulare. Le micro scariche elettriche prodotte al suo interno generano un’alta concentrazione di ioni negativi che, per interazione elettrostatica, causano il cosiddetto “vento ionico”. Con una tecnologia sicura e naturale, riproduce quella particolare situazione di aria frizzante e pulita che si respira dopo un temporale o vicino a una cascata d’acqua. Ionizzatore indossabile che genera una sensazione di benessere Sanixair Breatheme 244 euro www.sanixair.com

Deumidificatore “smart” dal massimo silenzio

Questo deumidificatore portatile ha una tecnologia smart: si collega al Wi-Fi e può accendersi e spegnersi direttamente con un comando che parte dal nostro cellulare. È capace di deumidificare 21 litri di acqua al giorno. Ideale per ambienti tra i 45 e i 50 metri quadrati e ha un consumo massimo di 360 watt. Essendo molto silenzioso, può essere programmato e lasciato in funzione anche di notte. Il deumidificatore silenzioso che si controlla con il cellulare Deumidificatore Ariston Deos 21s 249 euro www.ariston.com

Il cilindro con quattro sensori che dispensa consigli

Il nome da sé dice già tutto. Si tratta di un dispositivo di forma cilindrico con quattro sensori che misurano il livello di qualità dell'aria, umidità, temperatura e anche l'inquinamento acustico e dispensa consigli. Il tutto attraverso l'efficiente app che tiene conto della cronologia delle misurazioni e analizza dell'impatto delle azioni sull'ambiente e gli effetti su produttività e qualità del sonno. Centralina che monitora il livello di comfort e salute in casa Netatmo Misuratore Intelligente Qualità dell'Aria 99,99 euro www.netatmo.com

Ventilazione “intelligente” e riciclo garantito

La ventilazione è un elemento importante per garantire il ricambio dell’aria pulita, ma non sempre è possibile aprire le finestre. Questo dispositivo è un sistema di ventilazione “intelligente” che acquisisce informazioni dai sensori wireless degli oggetti posti nell’abitazione e regola di conseguenza la qualità dell’aria all’interno. E' compatibile con gli assistenti vocali di Google e Amazon Alexa. Con una griglia di areazione che lo collega all'esterno si può garantire il riciclo dell'aria. Il ventilatore connesso al cloud che fa ricambiare l'aria in casa Vortice Bravo M 499 euro www.vortice.it

