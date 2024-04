Wta 250 Rouen, la Cocciaretto sfiora la rimonta: nel primo turno del torneo vince la più quotata Garcia

ROUEN Esordio amaro per Elisabetta Cocciaretto nel torneo Wta 250 di Rouen, in Francia. La ventitreenne tennista di Fermo, numero 55 del ranking mondiale, è stata battuta in tre set dalla francese Caroline Garcia, 23 del mondo e numero due del tabellone, al termine di una partita durata quasi due ore in uno stadio tutto a favore della transalpina. Elisabetta mastica amaro perchè nel terzo e decisivo set si è trovata in vantaggio per 5 giochi a 3 a due palle dal successo ma poi ha dovuto soccombere, pur continuando a lottare al ritorno della Garcia che ha conquistato gli ultimi quattro giochi consecutivi.

Il finale

1-6 6-3 7-5 il punteggio finale per la francese che ha dovuto veramente sudare le sette camice per riuscire ad imporsi ad una Cocciaretto che dalla metà del secondo set aveva alzato il livello del gioco mettendo a segno ottimi colpi e dando proprio l’impressione di riuscire a battere un’avversaria con cui aveva perso nelle tre precedenti sfide.

Il primo parziale è stato senza stori: 6- 1 in appena 27’ per Garcia. Il secondo parziale ha visto la marchigiana giocare con coraggio e portarsi in vantaggio fino al 4 a 2, brekkando l’avversaria, dopo avere difeso due palle break nel game precedente. Poi si è portata avanti 5 a 3 giocando in maniera giudiziosa ed attenta ma sul più bello è stata tradita dal servizio (ben tre doppi falli negli ultimi due turni di battuta) e non è riuscita a tenere il vantaggio. Di contro Garcia ha sfruttato il momento difficile della marchigiana effettuando una rimonta che ad un certo punto sembrava molto difficile, chiudendo l’incontro al primo match ball a favore.