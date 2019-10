CIVITANOVA - Festa grande questa sera all'Eurosuole Forum per la festa "fenomenale" della Cucine Lube, imperniata sul concerto di Gianna Nannini. La società treiese festeggerà la vittoria dello scudetto e della Champions League. L'ingresso sarà riservato ai soli possesori dell'abbonamento per la prossima stagione e agli invitati della cucine Lube, che in questi giorni sta tenendo la sua convention nazionale. Per la squadra di De Giorgi sarà la prima apparizione al completo dopo la fine della scorsa stagione e tra l'altro domenica partirà il campionato, con l'esordio casalingo (ore 16) contro Piacenza





© RIPRODUZIONE RISERVATA