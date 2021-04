Castelfidardo a segno poi pareggio e sorpasso del Notaresco. Porto Sant’Elpidio sotto 2-0

ANCONA - Altre tre partite rinviate e tre sole marchigiane in campo nella 25ª giornata del girone F di Serie D che si gioca tutta di domenica. Il Castelfidardo affronta gli abruzzesi del Notaresco al Mancini, la Recanatese è di scena a Fiuggi, mentre il Porto Sant’Elpidio torna a giocare dopo la lunga quarantena affrontando il Pineto in trasferta: sulla panchina degli elpidiensi debutta Ottavio Palladini. Tra le partite rinviate a data da destinarsi, per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre, ci sono anche Agnonese-Tolentino, Montegiorgio-Vastese e Aprilia-Vastogirardi del girone F.

SERIE D girone F 25ª giornata 8ª ritorno (ore 15)



Agnonese-Tolentino rinviata

Aprilia-Vastogirardi rinviata

Campobasso-Castelnuovo Vomano 1-0 (Esposito al 34')

Castelfidardo-Notaresco 1-2 (11' Perpepaj)

Fiuggi-Recanatese 0-0

Matese-Cynthialbalonga 0-0

Montegiorgio-Vastese rinviata

Pineto-Porto Sant’Elpidio 2-0 (Minnozzi al 17’ e al 19’)

Rieti-Real Giulianova 0-0

CLASSIFICA



Campobasso* 50

Notaresco** 45

Cynthialbalonga 42

Castelnuovo Vomano* 41

Vastogirardi*** 35

Matese* 34

Castelfidardo** 33

Tolentino** 31

Recanatese** 29

Montegiorgio**** 29

Vastese***** (-1) 27

Rieti* 27

Aprilia** 27

Pineto******* 22

Fiuggi***** 20

Giulianova* 19

Agnonese***** 4

Porto Sant’Elpidio****** 3



* ogni asterisco una partita in meno

