PESARO Altra giornata di riflessione in casa Carpegna Prosciutto anche se da fuori la sensazione che si ha è che più passano le ore e minori siano le possibilità di vedere coach Maurizio Buscaglia domenica sulla panchina della Carpegna Prosciutto a Napoli.

Nel caso si decidesse per esonerare l’allenatore della Vuelle pare prendere piede l’idea di non affidarsi a una soluzione interna. Tanto che radio mercato parla di diversi nomi accostati alla Vuelle. Tra i nomi che circolano quelli di Luca Dalmonte (ha già allenato la Vuelle dal 2009 al 2012), Marco Sodini (ex Cantu e Capo d’Orlando) e di Andrea Diana (ha lavorato a Brescia come capo allenatore e negli ultimi anni è stato il vice di Scariolo alla Virtus Bologna). Anche se in pole sembra esserci Romeo Sacchetti, alla guida di Cremona, Fortitudo e Cantù nelle ultime stagioni.

La società continua inoltre a cercare anche il rinforzo così da inserire un elemento al roster in attesa del pieno recupero dell’americano Bamforth. Con la speranza che la panchina della Carpegna Prosciutto possa allungarsi con questo ingresso. Nell’attesa delle decisioni dei dirigenti, ieri la Carpegna Prosciutto è tornata in palestra per iniziare a preparare la prima sfida del girone di ritorno, in programma domenica 14 gennaio alle 18.30 a Napoli contro la GeVi. Il match di andata si concluse con la netta vittoria della formazione di coach Milicic per 97 a 77.

L’avversario

Rispetto a quella partita Napoli ha aggiunto un giocatore di ottimo livello al suo roster come Markel Brown, che nella passata stagione ha vestito la maglia di Varese e l’arrivo del giocatore ha rimesso Napoli sulla giusta strada alla voce vittorie. La GeVi dopo le prime quindici giornate giocate ha centrato anche la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, conquistando il settimo posto in classifica e nei quarti di finale affronterà la Germani Brescia. Nel frattempo dopo quindici giornate di campionato i numeri della Carpegna Prosciutto a livello di squadra dicono che Totè e compagni sono l’undicesimo attacco di tutta la serie A con 79,1 punti segnati di media.

Nella valutazione individuale i biancorossi occupano il tredicesimo posto e anche nei rimbalzi totali la Vuelle occupa la suddetta posizione. Nei rimbalzi difensivi i biancorossi sono in dodicesima posizione, mentre in quelli offensivi sono undicesimi. Venendo agli assist la squadra del presidente Costa è settima. Anche nelle palle recuperate la Carpegna Prosciutto non è andata male essendo quinta, mentre nelle perse è settima. Nelle stoppate date Mockevicius e soci sono noni, mentre in quelle subite occupano il quattordicesimo posto e solo Varese e Sassari fanno peggio. Nei falli commessi la Vuelle è undicesima e nei subiti è seconda a pari merito con Scafati e solo la Virtus Bologna fa meglio. Nel plus-minus la Vuelle è quattordicesima e questa classifica rispecchia pienamente anche l’attuale posizione in classifica, mentre nelle percentuali da due punti la Carpegna Prosciutto è penultima con il 49 %.

Nel tiro da tre punti i biancorossi sono ottavi con il 35,8% e nei tiri liberi sono tra i migliori essendo quinti con il 77,2 %. Al tiro totale Mazzola e company occupano il quattordicesimo posto con il 43,8 %. A livello individuale il giocatore che ha segnato più punti è stato Leonardo Totè, che è anche quello che è stato impiegato maggiormente per quanto riguarda i minuti giocati, oltre ad essere primo nei rimbalzi offensivi e totali. Totè è anche il miglior stoppatore e quello che ha la miglior valutazione individuale di squadra.

Sotto canestro

Nei rimbalzi difensivi il leader è Quincy Ford, così come nelle palle recuperate. Nel tiro da due punti il più preciso è Egidijus Mockevicius che viaggia con il 58,8 %, mentre nelle conclusioni da tre punti la miglior percentuale totalizzata è quella di Scott Bamforth che viaggia con un suntuoso 48,7 %. L’ex guardia americana di Sassari è anche il più preciso nei tiri liberi con il 94,1 % e il migliore per quanto riguarda gli assist distribuiti ai compagni. Infine venendo alle palle perse capitan Matteo Tambone è quello che ne ha perse di più dopo le prime quindici giornate di campionato.