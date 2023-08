PESARO - Rinforzo a centrocampo per la Vis, dalla Salernitana arriva il giovane Iervolino, che ha tastato anche la serie A. Maxi-scambio con il Lecco in stand-by, le trattative ripartiranno a inizio settimana, prima della chiusura del mercato. Era insieme ai suoi nuovo compagni di squadra, ad ascoltare in cerchio mister Simone Banchieri nell’allenamento mattutino di ieri al supplementare del Benelli (in vista dell’amichevole di questo pomeriggio ore 17,30 a Colorno contro il Mantova) Antonio Pio Iervolino, l’ultimo ingaggio della Vis Pesaro. Che ha raggiunto l’accordo con la Salernitana, per la cessione a titolo temporaneo annuale delle prestazioni sportive del 20enne centrocampista.



La carriera



Nato calcisticamente nella Peluso Academy il suo percorso giovanile lo ha visto crescere nell’Inter, nel Novara per poi passare all’Imolese. Passato alla Salernitana si è messo in luce nella formazione Primavera tanto da essere convocato in alcune occasioni in Prima Squadra. Il 27 Maggio di quest’anno l’esordio in serie A contro l’Udinese. La notizia dell’arrivo di Iervolino ieri ha scaldato i tifosi sui social, che gli hanno dato un caloroso benvenuto, definendolo un rinforzo di valore. Ora fari puntati sul possibile maxi-scambio con il Lecco.



Le trattative



Le trattative, come hanno confermato ieri dall’area tecnica biancorossa, sono ferme per questo weekend, ma riprenderanno a partire da lunedì, e fino a metà settimana quando si chiuderà la fase delle operazioni di mercato, prima che si alzi il sipario sul campionato di serie C (esordio della Vis sabato 2 settembre alle ore 20,45 a Ferrara contro la Spal). La trattativa riguarda la cessione tra i vissini, del portiere Alessandro Farroni (il cui passaggio alla Sampdoria è stato congelato), del terzino Riccardo Zoia e del centrocampista Andrea Astrologo, per portare a Pesaro, invece, i centrocampisti Carlo Ilari e Francesco Ardizzone.

Sono due elementi di comprovata affidabilità in C con trascorsi anche in categoria superiore. Ilari e Ardizzone si aggiungerebbero ai tre senatori attualmente in rosa Denis Tonucci, Mirko Valdifiori e Manuel Pucciarelli. Nella rosa dei portieri, è arrivato Matteo Mariani, 22 anni, fino al 30 giugno 2024. Ieri mattina allo stadio si parlava anche di un giovane 20enne, Nicolò Pollini, del vivaio della Lazio, che quest’anno ha avuto una stagione tormentata all’Arzignano, e sta trascorrendo qualche giorno a Pesaro in una casa familiare. Il profilo del giovane, che vorrebbe trovare una squadra evitando di restare fermo per questa annata, è stato sottoposto alla società biancorossa, ma al momento in casa Vis (ieri fonti societarie lo hanno confermato) non pare esserci un interessamento al passaggio del ragazzo nel gruppo di Banchieri.



Le giovanili



Definito, intanto, il programma delle gare amichevoli per il fine settimana del settore giovanile. Le partite odierne: Primavera, Vis Pesaro-United Riccione ore 18 (Supplementare Benelli); Under 17, San Marino Academy-Vis Pesaro ore 10.30 (Stadio Domagnano, San Marino); Under 16, Apecchio-Vis Pesaro ore 16.30 (Stadio comunale Apecchio); Under 14 Pro Cesena-Vis Pesaro ore 10.30 (Centro sportivo Martorano, Cesena). Domani, invece, giocherà l’Under 16: Cesena-Vis Pesaro ore 10.30 (Centro sportivo Martorano, Cesena).