Carpegna Prosciutto batte Treviso (95-76). Ford assente

PESARO - Dato che il ghiaccio al Vitrifrigo Arena di Pesaro è stato rotto, allora bisogna insistere. Lo chiede il popolo biancorosso, lo chiede la classifica e lo chiede anche lo status di Treviso che su otto partite ne ha perse altrettante dividendo a quota zero l'ultimo posto in classifica con Brindisi.

Palla a due alle ore 19: Carpegna Prosciutto Pesaro - Universo Treviso

Guai pensare che quello di oggi (palla a due alle ore 19) è un impegno facile, guai pensare che basterà fare bene solo alcune cose per domare i veneti: lo hanno detto cento volte in settimana coach e dirigenti, l'obiettivo della Carpegna Prosciutto è quello di centrare la quarta vittoria in campionato e fare un altro importante passo in avanti in classifica generale.

Quincy Ford assente

Concetto chiaro ma adesso da mettere in pratica.

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che Quincy Ford ha accusato negli ultimi giorni della settimana una problematica al ginocchio sinistro, per la quale è stata programmata una sospensione dell’attività sportiva agonistica per alcuni giorni e lavoro differenziato individuale con lo staff sanitario. Il giocatore sarà assente nella partita contro la Nutribullet Treviso e le sue condizioni verranno costantemente monitorate dallo staff per valutare il progressivo rientro con l’attività della squadra.

Il finale

La Vuelle ha battuto Treviso 95-76, stando sempre davanti e piazzando l'allungo decisivo nel terzo periodo (28-13 il parziale).