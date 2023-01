Pelé, la veglia nello stadio del Santos: fuochi d'artificio e lunghe file. Atteso Lula. C'è Erdogan

Il carro funebre con a bordo la bara di Pelé è arrivato a Vila Belmiro, lo stadio del Santos, dove a patire dalle 10 di oggi ora del Brasile (le 14 in Italia) si svolgerà la veglia aperta al pubblico e alla quale dovrebbe partecipare il neo Presidente della Repubblica, Luiz Inácio Lula da Silva. Tra le altre personalità che sono già presenti anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, che è arrivato insieme al presidente della Conmebol Alejandro Dominguez e a quello della federcalcio brasiliana (Cbf) Ednaldo Rodrigues.

Lunghe file di tifosi fuori dallo stadio

Fuori dallo stadio del 'Peixè (nomignolo del Santos) si sono già formate lunghe fila di tifosi, molti dei quali vestiti con la maglia del Santos, venuti a rendere l'ultimo omaggio a O Rei. Alcuni di loro si erano messi in fila, per essere sicuri di poter entrare, fin dal tardo pomeriggio di ieri. Al momento dell'arrivo del carro funebre con la salma di Pelé ci sono stati fuochi artificiali e un gran sventolio di bandiere.

La bara è stata collocara al centro del campo da calcio

La bara con le spoglie del tre volte campione del mondo, trasportata da addetti, dal figlio di O Rei Edinho, che è l'allenatore di un club della Serie B nazionale (il Londrina) e dall'ex numero 10 del Santos Zé Roberto è stata collocata al centro del campo di calcio, dove è stata installata una apposita struttura coperta. Il comune di Santos, che per la morte di Pelé ha decretato sette giorni di lutto cittadino, aveva dedicato una speciale iniziativa alla leggenda del calcio anche nella notte di Capodanno, quando 80 droni volando sulla Praia do Gonzaga hanno disegnato varie figure nel cielo per ricordare la traiettoria del numero 10.

Arrivato Erdogan

Anche il Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan è arrivato allo stadio del Santos, il Vila Belmiro, per partecipare alla veglia funebre di Pelé e rendere omaggio alla salma di O Rei. Erdogan, grande appassionato di calcio, è entrato dall'ingresso 1, 'Memorial das Conquistas', e con lui erano altre tre persone.