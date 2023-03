Canoa polo, due giornate a Numana per la Coppa Italia: la Pro Scogli Chiavari si aggiudica il trofeo

Numana - La Canoa polo torna a far palare di sé: grande successo di pubblico e ampia partecipazione dei club per il primo appuntamento stagionale del calendario nazionale, organizzato nelle Marche dalla Lega Navale Italiana di Ancona. Sabato e domenica, a Numana sono infatti scese in acqua le squadre Senior maschili e Senior femminili, che si sono contese la Coppa Italia: il torneo maschile ha visto in campo ben 27 team provenienti da tutta Italia - da Milano a Catania, da Chiavari passando per Firenze e Bologna - che si sono affrontati due fasi a gironi dalle quali sono emerse le semifinaliste e finaliste del torneo.

Canoa polo, a Numana la sfida per la Coppa Italia

La squadra dorica, impegnata sui due fronti, quello agonistico e quello dell’organizzazione, con la fattiva collaborazione dei suoi tifosi, non ha deluso le aspettative: dopo le due prevedibili sconfitte con il Lerici per 5 a 3 e con la Polisportiva Catania per 7 a 0, sono arrivate due vittorie con il Rovigo e con i friulani del KFC.

Tutta la squadra del capitano–allenatore Lombardi Luigi ha retto bene in questa fase andando poi a vincere ancora con i Triestini del Nazario Sauro.

In finale la Pro Scogli Chiavari e il Canoa Club Napoli i due team con atleti formidabili che militano anche nella Nazionale, hanno dato vita ad una gara agguerrita con i liguri che conquistano il trofeo di misura con il punteggio 2-1.

Al terzo posto si sono piazzati i campioni uscenti della Polisportiva Canottieri Catania che hanno invece liquidato con un perentorio 7-3 l’Idroscalo Club di Milano.