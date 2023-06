Napoli, vicina la risoluzione di Galtier con il Psg: è in pole position. Sousa e Garcia le alternative

È in pole position per la successione di Luciano Spalletti, in questa lunga 'corsa' che assegnerà la panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha parlato con tanti allenatori: ha conosciuto personalmente Rudi Garcia e Thiago Motta, ha cenato con Paulo Sousa, ma sta aspettando Christophe Galtier. Potrebbe essere lui l'erede designato di Lucio, che ha deciso di prendersi un anno sabbatico dopo la vittoria dello scudetto.

Il tecnico di Marsiglia ha espresso gradimento per la soluzione Napoli e sta trattando la buonuscita dal Psg, che ha deciso di non proseguire con lui nonostante la vittoria della Ligue 1. A Parigi ci sarà un'altra rivoluzione e si ripartirà con Julian Nagelsmann, anche lui contattato da De Laurentiis ma senza troppa fortuna. Galtier sta risolvendo il suo contratto (ha ancora un altro anno) e poi sarà libero di accettare l'offerta del Napoli. Ha la giusta esperienza ma è anche un allenatore bravo a migliorare i calciatori a disposizione.

Per qualsiasi informazione rivolgersi proprio a Victor Osimhen che ha beneficiato della 'cura' Galtier al Lille nella stagione 2019-2020.

Paulo Sousa ovviamente resta tra i papabili. L'intervista sul futuro rilasciata in Portogallo («Non vedo motivi per lasciare la Salernitana») è di fine maggio e quindi prima della cena con De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha incassato il sì di Sousa ma non ha ancora affondato il colpo (entro martedì può liberarsi dal contratto con la Salernitana pagando una penale di 1 milione di euro). Stesso discorso per Rudi Garcia: l'ex allenatore della Roma è libero dopo l'esperienza all'Al-Nassr e gli piacerebbe rilanciarsi a Napoli. De Laurentiis evidentemente sta "aspettando" Galtier. Il rebus della panchina potrebbe risolversi presto.