MONTURANO È tornato il Covid, semmai se fosse veramente andato nella vita di tutti i giorni, ma nel calcio era da tempo che non si registravano casi da equiparare ad un’epidemia. È il Monturano a doverci fare i conti avendo diversi giocatori affetti dal virus, al punto da spingersi a chiedere al Comitato Marche della Figc il rinvio della prossima gara in programma domenica a Villa San Filippo con il Chiesanuova. Richiesta che è stata respinta in quanto la norma che prevedeva il protocollo Covid, che ha regolamentato i periodi bui, non esiste più.

Ergo, domenica la squadra calzaturiera, pur se falcidiata dai contagi dovrà in qualche modo essere in campo. Andiamo comunque per ordine. Nella giornata di mercoledì visto l’acuirsi dei contagi con otto casi, con la possibilità che siano destinati a salire, la società del presidente Agostino Liberini ha inviato una Pec con tanto di nominativi dei giocatori interessati al Comitato Marche, appellandosi al protocollo Covid per poter rinviare il prossimo impegno. Alla Pec ha anche fatto seguito un comunicato stampa in cui si segnalava la vicenda.

La norma non è più contemplata

La risposta dalla stanza dei bottoni dorica non si è fatta attendere in cui si spiegava l’impossibilità di poter rinviare l’incontro in quanto la norma non è più contemplata, anche perché quando esisteva occorreva comunicare ad inizio stagione il gruppo squadra dal quale poi verificare quanti giocatori fossero assenti per dare luogo al rinvio. Morale dopo domani il Monturano dovrà essere in campo. E questo è un serio problema da sommarsi a quelli che la matricola sta cercando di risolvere essendo alla ricerca della prima vittoria stagionale, con conseguente ritardo in classifica, anche se a livello di prestazioni la squadra allenata da Stefano Cuccù se l’è sempre battuta con tutti gli avversari, compresa l’Osimana nell’ultimo turno. Ora il problema Covid non fa altro che aggravare la non felice situazione.