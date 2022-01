Balotelli positivo al Covid: era in vacanza in Italia. Il comunicato dell'Adana Demispor

Mario Balotelli è positivo al Covid. L'ex attaccante della Nazionale italiana era tornato in Italia per le vacanze natalizie e adesso sarà costretto a fermarsi. Costano molto care, quindi, a SuperMario le vacanze nel Bel Paese. Balotelli è risultato positivo, come fa sapere una nota ufficiale del suo attuale club.

L'Adana Demispor, squadra turca allenata da Vincenzo Montella, ha fatto sapere: «Dopo aver avvertito i sintomi, il nostro calciatore Mario Balotelli è risultato positivo al test Pcr Covid-19, che ha effettuato nel suo Paese, l'Italia - si legge nel comunicato della società turca - il nostro giocatore, che ha iniziato il percorso di isolamento e di cura, trascorrerà questo periodo a casa in Italia. Auguriamo al nostro giocatore una pronta guarigione».

Una tegola per l'ex allenatore di Roma, Fiorentina e Milan, dunque, che nelle ultime giornate aveva ottenuto degli ottimi risultati anche grazie alle buone prestazioni di Mario Balotelli. L'attaccante, a suon di gol, infatti, sta trascinando la neopromossa Adana Demispor in zona Europa e sembra intenzionato a voler convincere il Ct Mancini a dargli un'altra possibilità di rivestire la maglia azzurra.

