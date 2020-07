Nuoto, muore la mamma di Luca Dotto: Guglielmina aveva 55 anni, faceva l'istruttrice e lottava contro un tumore

Ultimo aggiornamento: 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Si è spenta la signora Guglielmina, mamma di Luca Dotto, a causa di un male incurabile». Lo si legge sul sito della Federnuoto che con un comunicato ha voluto manifestare la vicinanza e le condoglianze al campione italiano per la scomparsa della madre Guglielmina, istruttrice di nuoto, scomparsa a 55 anni.Per Luca Dotto, 30 anni, velocista e simbolo della staffetta veloce del nuoto azzurro un lutto terribile. Era stata proprio mamma Guglielmina a portarlo per la prima volta in una piscina quando Luva aveva solo sei anni.