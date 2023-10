Lega Pro by night: Ancona-Vis (3-3) e Rimini-Recanatese (2-3)

Lega Pro by night. Stasera in campo Ancona e Vis e, a Rimini, la Recanatese. La Fermana, invece, sarà di scena lunedì in casa contro il Perugia. Serata pirotecnica: al Del Conero finisce 3-3, a Rimini la Recanatese esce vittoriosa con un altrettanto pazzesco 3-2.

ANCONA – VIS PESARO 3-3

Ancona-Vis, stasera, in noturna, alle 20.45, è più di un derby. Per Donadel potrebbe essere la classica partita-bivio dopo un inizio di stagione complicato e altalenante, compresa la sconfitta casalinga in Coppa Italia contro la matricola Pineto. Un'altra brutta partita in casa potrebbe aprire ogni genere di riflessione. Per la Vis sarà terzo derby in 6 giorni per la Vis Pesaro dopo aver impattato con la Fermana lunedì, alla prima del Benelli col campo in sintetico, ed espugnato Recanati giovedì in Coppa Italia, assicurandosi il passaggio al turno successivo in rimonta tramite supplementari. La Vis, nella sua storia lunga 125 anni, ha vinto ad Ancona solamente una volta sul campo, negli anni Sessanta con un 1-0 griffato Piccoli, in 40 partite giocate. A dire il vero ci sarebbe anche il 3-0 della primavera del 2013, ma quello fu un risultato a tavolino, decretato dal giudice sportivo, per via del ricorso che fece il club pesarese sull’impiego dell’attaccante Luca Bellucci. a stagione scorsa, a Pesaro, un altro netto rovescio, anche se poi al ritorno - seppur con un po’ di fortuna materializzatasi sotto forma di occasioni sciupate dagli avversari in quantità industriale - finì un 1-1, con Ghazoini a rispondere a Melchiorri.

GLI AGGIORNAMENTI

12' Ancona in vantaggio con una conclusione da fuori area di Spagnoli

26' Pareggio della Vis su calcio di rigore trasformato da Di Paola (fallo su De Vries)

30' La Vis rovescia il banco: Mattioli incorna il tiro-cross di Di Paola e la mette nel sacco (1-2)

3'st L'Ancona trova il 2-2: tiro di Basso, Polverino (che aveva preso il posto di Neri infortunato) non riesce a intervenire (2-2)

40' st L'Ancona torna in vantaggio con un tocco sotto di Agyeman dopo un'uscita errata di Polverino

45' st La Vis pareggia con un colpo di testa del gigante Sylla su traversone di Mattioli.

Ancona - Vis Pesaro 3 - 3

ANCONA (3-5-2) Perucchini; Marenco, Cella, Dutu (17’st Gavioli); Peli (43’ Clemente), Paolucci, Basso, Nador, Martina (32’ Agyemang); Cioffi (32’st Saco), Spagnoli All. Donadel

VIS PESARO (3-4-2-1) Neri (38’ Polverino); Zagnoni, Tonucci, Cusumano (19’st Peixoto); Mattioli, Valdifiori (34’st Rossetti), Iervolino, Zoia; Di Paola, De Vries; Pucciarelli (34’st Sylla) All. Franzese

ARBITRO Viapiana di Catanzaro

RETI 12’ Spagnoli, 26’ Di Paola (rig.), 30’ Mattioli, 3’st Basso, 40’st Agyemang, 47’st Sylla

NOTE ammoniti Nador, Polverino, Paolucci, Martina, Dutu, Rossetti espulsi, angoli 6-1, recupero 4’+5’, spettatori 4000 per un incasso di 22.174,83 euro

RIMINI – RECANATESE 2-3

Scontro diretto a tutti gli effetti.

Così ha definito il direttore tecnico giallorosso José Cianni Rimini-Recanatese. La vicinanza con Rimini ha permesso alla truppa di Pagliari di poter riposare nei rispettivi letti e partire solo questa mattina alla volta della cittadina romagnola in attesa del match di questa sera. Una Recanatese reduce da un’eliminazione beffarda in Coppa Italia contro la Vis Pesaro, ma soprattutto e cosa più importante, da una vittoria pesantissima casalinga in campionato contro la Spal per una rete a zero. Tre punti che hanno proiettato i giallorossi a quota 7 punti, in piena zona playoff. Terzo risultato utile nelle ultime quattro uscite di campionato. A disposizione una delle coppie gol più accattivanti del girone: Sbaffo-Melchiorri. Tra i romagnoli assenti Delcarro, Cernigoi, Gigli infortunati. In porta ci sarà Colombo.

GLI AGGIORNAMENTI

1' Recanatese in vantaggio alla prima azione: Manè scende dalla destra, taglio rasoterra, Carpani (già super protagonista l'anno scorso contro i romagnoli) piomba sul secondo palo e trova lo 0-1.

7' Raddoppio di Melchiorri: Gorelli non trova il pallone, Melchiorri incrocia il tiro (0-2)

46' In chiusura di primo tempo il Rimini accorcia le distanze con una bastonata dalla lunga distanza di Lamesta (1-2)

27' st Incornata di Morra sul palo

39' st Conclusione di Longobardi sulla traversa

45' st Il Rimini trova il pareggio con Morra abile a tagliare l'area sul primo palo su traversone di Meli (2-2)

91′ La gioia romagnola dura poco. Longobardi riporta i leopardiani in vantaggio dopo una manciata di secondi girandosi in area e scaraventando la palla in rete sotto la traversa.

RIMINI - RECANATESE 2-3

RIMINI (3-4-3): Colombo 5, Tofanari 5,5, Gorelli 4,5 (20’st Pietrangeli 6), Lepri 5,5, Semeraro 5,5; Langella 6 (20’st Lombardi 6), Megelaitis 5,5, Marchesi 5,5 (35’st Ubaldi sv); Iacoponi 6 (1’st Morra 7), Lamesta 7, Capanni 5,5 (39’st Selvini sv). All. Raimondi 5.

RECANATESE (3-5-2): Meli 7; Peretti 6,5, Ricci 7, Veltri 6,5 (32’st Ferrante sv); Mane 7, Morrone 6 (16’st Senigagliesi 6), Prisco 6,5 (32’st Canonici sv), Carpani 7, Longobardi 7,5; Sbaffo 7 (32’st Giampaolo sv), Melchiorri 7 (49’st Quacquarelli sv). All. Pagliari 7,5.

Arbitro: Cerbasi di Arezzo 6

Reti: 1’pt Carpani, 7’pt Melchiorri, 46’pt Lamesta, 45’st Borra, 47’st LongobardiAmmoniti: Longobardi, Lepri, Lamesta, Semeraro, Ricci, Canonici, Lombardi

Espulso: Veltri (dalla panchina)

Recupero: 2’ - 6’