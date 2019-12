KSport Azzurra a quota 85 e Castelraimondo con 2,32 di media: ecco le vere stelle del 2019

ANCONA - Con 85 punti e una media di 2,29 in 37 partite disputate da gennaio a oggi, è la KSport Azzurra la stella dell’anno dei dilettati. Tra tutte le 247 squadre che vanno dalla Serie D alla Seconda Categoria svetta l’attuale capolista del girone A di Prima Categoria. La squadra di Montecchio ha fatto più punti di tutti nel 2019: ai 43 collezionati da gennaio a maggio ne ha aggiunti altri 3 tra playoff e spareggi a giugno e gli attuali 39 da settembre a oggi per un totale di 85 con 25 vittorie, 10 pareggi e sole 2 sconfitte, 66 gol segnati e soli 22 subiti. Nella classifica dell’anno solare, che tiene conto di playoff, playout, spareggi e finali per i titoli regionali, solo il Castelraimondo vanta una media migliore: ha ottenuto 72 punti in sole 31 partite nel girone F di Seconda per una media di 2,32 con 22 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, 55 reti segnate e 23 subite.



A livello di punti è secondo il Matelica, che ne ha ottenuti 80 in 38 partite in Serie D con una media di 2,10, ed è terzo l’Atletico Ascoli, che ne ha collezionati 77 in 34 partite nel girone B di Promozione con media di 2,26, migliore quindi di quella del Matelica. Ha toccato quota 72 in 35 partite anche il Lama United, volato dalla Seconda alla Prima con una media di 2,05, mentre sono arrivate a 71 la Vigor Castelfidardo, balzata dalla Prima alla Promozione con una media di 1,97 in 36 partite, e la Settempeda, salita dalla Seconda alla Prima con una media di 2,08 in 34 partite. Ne hanno invece collezionati 70 l’Elfa Tolentino in 32 partite con una media di 2,18 nel girone F di Seconda, il Borgo Minonna in 36 partite con una media di 1,94 nel girone B di Prima e anche il Moie Vallesina, balzato dalla Prima alla Promozione con una media di 1,89 in 37 partite. Sono arrivati invece a 69 il Real Porto in 33 partite con una media di 2,09 nel girone E di Seconda, oltre alla Fermignanese in Prima e alla Passatempese, danzando tra Prima e Promozione, sempre in 36 partite e con la stessa media di 1,91.





