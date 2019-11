Con 62 punti e una media di 2,13 l'Atletico Ascoli è la squadra che ha fatto meglio di tutti nel 2019

ANCONA - Con 62 punti e una media di 2,13 in 29 partite disputate da gennaio a oggi, l’Atletico Ascoli è attualmente la stella del 2019: superate anche Matelica (65 su 33 e 1,96 di media) e Recanatese (63 su 33 e 1,90), regine della D, ma anche l’Anconitana, che ha ottenuto 57 punti in 27 partite con una media di 2,11, e la Passatempese, che vanta 62 punti e una media di 2,00 in 31 partite ma mezza stagione l’ha passata in Prima Categoria. Di fatto, nell’anno solare, nessuno ha fatto meglio degli ascolani dalla Serie D fino al girone B di Promozione. Qui, alle spalle degli ascolani, è seconda la Civitanovese con 54 punti in 28 gare e una media di 1,92 e sono terze a pari merito la Maceratese e il Monturano Campiglione, entrambe con 48 punti in 27 partite e 1,77 di media.



Seguono Potenza Picena (39 su 26 e 1,50), Loreto (36 su 26 e 1,38), Palmense (33 su 27 e 1,22), Montecosaro (30 su 26 e 1,15), Aurora Treia (29 su 26 e 1,11), Atletico Centobuchi (27 su 26 e 1,03), Chiesanuova (26 su 27 e 0,96) e Futura 96 con 24 punti in 26 partite per una media di 0,92. Vanno ricordati anche il Portorecanati (37 su 28 e 1,32) e il Monticelli (7 su 28 e 0,25), sebbene abbiano percorso mezza stagione in Eccellenza, oltre a Corridonia (60 su 33 e 1,81) e Monterubbianese (43 su 30 e 1,43), anche se fino a maggio hanno goleato in Prima Categoria. Ultimo aggiornamento: 15:31





© RIPRODUZIONE RISERVATA