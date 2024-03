Konstantin Koltsov, morto l'ex campione di hockey e fidanzato di Aryna Sabalenka (n.2 al mondo di tennis)

Konstantin Koltsov, fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka (numero 2 del mondo) ed ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio, è morto all'età di 42 anni. Lo ha annunciato la federazione bielorussa di hockey in un breve comunicato, precisando che il decesso è avvenuto «all'improvviso», senza specificare né come né dove sia morto. «Siamo in lutto», ha scritto la federazione sul suo sito web. In carriera Koltsov aveva giocato anche con i Pittsburgh Penguins nella Nhl.

Chi era Konstantin Koltsov

Koltsov ha iniziato a giocare per il Junactva Minsk nella prima divisione bielorussa durante la stagione 1997-98, e si è trasferito al Severstal Cherepovets russo per la stagione successiva. A causa della sua incredibile velocità e maneggevolezza, veniva spesso chiamato "Russian Rocket II" per via del suo stile di gioco simile a quello del grande russo Pavel Bure. A livello internazionale, Koltsov ha giocato nella squadra nazionale bielorussa alle Olimpiadi invernali e ai Campionati mondiali IIHF. Koltsov ha avuto tre figli con la moglie Julia.

I due hanno divorziato nel 2020. Ha iniziato a frequentare pubblicamente la tennista bielorussa Aryna Sabalenka nel giugno 2021.

Chi è Aryna Sabalenka

Soprannominata la tigre bielorussa per via del suo temperamento focoso e lo stile di gioco aggressivo, Aryna Sabalenka in carriera si è aggiudicata quattordici titoli WTA in singolare, tra cui due prove del Grande Slam consecutive all'Australian Open 2023 e 2024. Ottima giocatrice di doppio, ha accumulato altri due Major in questa specialità: lo US Open 2019 e l'Australian Open 2021, vinti entrambi in coppia con Elise Mertens. Insieme alla tennista belga si è aggiudicata anche i WTA 1000 di Indian Wells e Miami nel 2019, realizzando così il Sunshine Double.

Sia in singolare che in doppio si è issata fino al vertice del ranking mondiale, traguardo raggiunto rispettivamente nel settembre 2023 e nel febbraio 2021, diventando così l'ottava tennista nella storia ad aver primeggiato in entrambe le specialità e la prima e unica tennista nata in Bielorussia: prima di lei, Viktoryja Azaranka nel 2012 in singolare e Nataša Zvereva negli anni Novanta in doppio.