Juventus-Torino, dalle 18 la Diretta: Pirlo sceglie Bentancur non Arthur. Giampaolo ritrova Nkoulou

Derby numero 201 della Mole Antonelliana. La Juve dopo il pari di Benevento cerca di riprendere il passo da grande. Pirlo ritrova Ronaldo dal 1' e affida le chiavi del centrocampo a Bentancur. Morata squalificato, chance da titolare per Dybala. I granata cercano l'acuto per svoltare una stagione finora mediocre. Giampaolo guarito dal Covid dovrebbe lanciare baby Singo in difesa dove ritrova Nkoulou. Davanti confermato il tandem Belotti-Zaza.

LE FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Nkoulou, Lyanco, R. Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Giampaolo

