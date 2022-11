Terremoto Juve, si dimette tutto il Cda: via anche il presidente Andrea Agnelli

Terremoto in casa Juve: nell'anno che porta al centenario della famiglia Agnelli alla guida della Juve si dimette in blocco tutto il Cda bianconero, con in testa l'ormai ex presidente Andrea Agnelli. Se ne vanno con lui anche il vice Pavel Nedved, l'ad Maurzio Arrivabene e tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.

Le contestazioni della Consob

La motivazione? Probabilmente le ultime contestazioni della Consob sulle plusvalenze. Andrea Agnelli lascia quindi la Juve dopo 12 anni e 9 scudetti di fila, un record difficilmente eguagliabile da qualche club italiano nelle prossime stagioni. Soprattutto se ai titoli di campione d'Italia si sommano le supercoppe e le coppe italia più le due finali di champions raggiunte e perse contro Barcellona e Real Madrid. Con lui lasciano anche i membri del Cda Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood.

Rosso in bilancio

L'indagine Prisma, aperta dalla Procura di Torino e che ha portato all’accusa di falso in bilancio, aveva minato l'ambiente da anni finito nel mirino per alcune operazioni di mercato. L'assemblea degli azionisti è slittata due volte di fila prima di essere rifissata il 27 dicembre prossimo. Ricordiamo che la Juventus si appresta a chiudere il bilancio 2021-2022 con un rosso di oltre 240 milioni di euro: questo è quanto emerge dalla semestrale di Exor, holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il 63,8% del club bianconero, che ha comunicato i dati relativi al periodo gennaio-giugno 2022.