Niente Tokyo per Sofia Raffaeli, la Faber manda solo la Baldassarri

FOLGARIA Domenica di podi per la Ginnastica Fabriano Folgaria con la conquista di nuovi titoli per Milena Baldassassi e Sofia Raffaeli e la conferma che la romagnola andrà alle Olimpiadi di Tokio. È la sintesi di un fine settimana trentina per la Faber impegnata negli Assoluti di Ginnastica Ritmica al Palasport di Folgaria. Milena Baldassarri ha riconfermato il titolo 2020 ed è Campionessa Italiana 2021, Sofia Raffaeli è seconda. Al termine l’annuncio di Emanuela Maccarani, dt della Nazionale con la conferma che Milena Baldassarri della Faber Fabriano sarà alle Olimpiadi. «L’attenzione – ha dichiarato – era rivolta alla gara di Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, data l’imminente partenza per i Giochi Olimpici. Il concorso generale che si è concluso da poco mi ha dato le conferme che già immaginavo, ho deciso di portare in Giappone Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese (udinese), che avevano già conquistato la carta olimpica nel 2019. Manca un mese all’Olimpiade: è importante che restino tutte e tre pronte a ogni evenienza».

Intanto due le medaglie d’oro: al cerchio Milena Baldassarri, alle clavette Sofia Raffaeli. «Nel Campionato d’Insieme Gold 2021 la squadra giovanile con Nicole Baldoni, Asia Campanelli, Gaia Mancini, Gaia Tavarnesi e Virginia Tittarelli ha vinto il titolo italiano.

