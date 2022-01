Ghirelli pensa a un altro rinvio: «In C positivi 250 giocatori e contagi in aumento, la tendenza è chiara»

ANCONA Serie C stoppata di nuovo dall’impennata dei contagi legati alla variante Omicron, si profila anche il rinvio della 22ª giornata di campionato, in programma il 16 gennaio, dopo quello della 21ª già deliberato. «Attualmente ci sono 250 calciatori positivi al Covid su 1.700 nei club di Lega Pro: i modelli matematici ci dicono che i contagi aumenteranno nella popolazione nei prossimi giorni, dobbiamo prenderne atto - spiega Francesco Ghirelli, presidente della Lega di Serie C al telefono con l’Ansa - La salute è un bene primario, noi come calcio dobbiamo ragionare da sistema: domani parlerò con il consiglio direttivo e deciderò in base ai dati aggiornati, ma la tendenza mi pare chiara».

«A ieri, 5 gennaio, la situazione nei club di Lega Pro era questa: 2.650 è il numero complessivo che forma il gruppo squadra delle sessanta società, 1.700 sono calciatori e 950 altre figure professionali - sottolinea Ghirelli - 11% risultano positivi, di cui 250 calciatori che rappresentano un dato del 16% e di 57 delle altre figure professionali che rappresentano un dato del 6%».

