La Fermana sistema il centrocampo con l'arrivo di Bertagnoli dal Chievo

FERMO - La Fermana comunica di essersi assicurata, le prestazioni del centrocampista Massimo Bertagnoli, classe 1999, di proprietà del Chievo Verona, con la formula della cessione temporanea sino al prossimo 30 giugno. Arriva dal campionato di Serie B dove è stato protagonista con la maglia clivense in otto gare quest’anno per un totale di 352 minuti disputati: da segnalare anche i due match di Coppa Italia di questa stagione giocati da titolare rispettivamente contro Ravenna e Cagliari. Lo scorso anno si è messo in grande evidenza con 30 gettoni nel campionato Primavera 1 e ben nove gol all’attivo, indossando diverse volte la fascia da capitano.





