Berrettini-Krajinovic, diretta finale Atp Queen's: all'azzurro il primo set (7-5), 5-4 nel secondo

Quarta finale consecutiva sull'erba per Matteo Berrettini, che all'Atp Queen's affronta Krajinovic (48 al mondo, già battuto dall'azzurro in finale nel 2019 a Budapest) per cercare di ripetersi. Dopo la vittoria a Stoccarda il tennista romano sogna un altro trionfo a pochi giorni da quell'appuntamento che ha in testa così come lo stesso ha spiegato dopo aver vinto la semifinale.

LA DIRETTA

16:09 Non molla Krajinovic, che regala solamente un quindici a Berrettini servendo bene e chiudendo meglio nel momento della risposta dell'azzurro. Che, però, adesso, serve dopo il cambio di campo per confermarsi campione del Queen's.

16:06 Con un poco di paura Berrettini porta a casa il game, dopo essere andato sotto 30-15. Il servizio rende al meglio, nel momento di maggiore difficoltà del break. Personalità per il romano. Che chiude con naturalezza alla fine.

16:02 Tre ace e un colpo al volo dopo il servizio. Krajinovic rimane agganciato a Berrettini, chiudendo la pratica subito e non concedendo nemmeno un punto al romano in questo game.

16:00 Prima un colpo da maestro, un dritto che bacia la linea. Poi il doppio fallo che manda Krajinovic sul 40-30. Infine l'ace, perfetto - undicesimo della partita per lui - che manda l'azzurro sul 4-2.

15:54 Eccolo il break di Berrettini, che gestisce bene lo scambio e alza il ritmo nel momento giusto. Attacca Krajinovic non concedendogli nemmeno la possibilità di ragionare. E alla fine l'errore del serbo manda avanti l'azzurro che strappa il servizio sfruttando l'errore dell'avversario sull'ultimo palla.

15:52 L'errore di Krajinovic permette a Berrettini di portarsi sul 2-2 nel quarto game del secondo set. Senza nessun ace questa volta il romano, che allunga un poco lo scambio. Riesce però in quello che ovviamente era l'intento di mantenere il servizio, con un Krajinovic che si sta dimostrando un osso più duro del previsto.

15:46 Rimonta dal 15-30 il tennista serbo, che piazza tre servizi vincenti di fila e chiude con l'errore in risposta di Berrettini riuscendo così a mantenere il servizio in questo secondo set.

15:43 Risponde senza nessun problema Berrettini nel secondo break di questo secondo set. Concentrato l'azzurro che mantiene il servizio in soli tre minuti.

15:40 Al servizio Krajinovic, che parte bene in questo secondo set riuscendo in 4 minuti a mantenere il servizio. Battuta forte del 48 del Mondo, che chiude col diritto.

15:34 Nel momento topico della partita Berrettini inizia con un doppio fallo, ma poi piazza due ace, e la chiude servendo al massimo e poi chiudendo immediatamente dopo la risposta leggera di Krajinovic. Un primo set durato 53 minuti. In generale, giusto così, nonostante qualche passaggio a vuoto del tennista romano, contro un avversario nettamente meno forte.

15:30 Strappa il servizio Matteo Berettini, che adesso potrà giocare per il primo set. Krajinovic tenta l'affondo con un colpo difficilissimo che va fuori, e da quel momento in poi perde lucidità e sicurezza. Ne approfitta Matteo, che piazza un rovescio bellissimo e poi sfrutta l'errore del serbo per portarsi avanti.

15:27 Chiude il game con due ace Berrettini, che prima di piazzare la doppia battuta vincente era riuscito con un guizzo a volare sul 30-0. Poi non vuole rischiare nulla, forza il suo colpo migliore che va a segno in entrambi i casi.

15:23 Sale sul 5-4 il tennista serbo, in un break dove qualche problema l'ha dato anche l'arbitro, che prima chiama una palla fuori, si rende conto che è dentro, nel frattempo Berrettini aveva risposto a Krajinovic spedendo la pallina dall'altra parte del campo e il direttore di gara decide di assegnare comunque il punto al numero 48 del Mondo. Berrettini protesta, e l'arbitro si rende conto di aver commesso un errore e si riparte come se nulla fosse successo. Questo però non scalfisce la concentrazione di Krajinovic, che mantiene il servizio.

15:18 Tre ace in questo break per Matteo Berrettini, che rimonta lo 0-15 iniziale e chiude in pochissimo tempo. Quattro a quattro in questo primo set della finale. Matteo stavolta non ha avuto nessuna difficoltà nel riuscire a mantenere il servizio.

15:13 Nonostante un doppio errore nel servizio, Krajinovic mantiene il servizio, andando a chiudere con grande personalità, con la volée, il tentativo di Berrettini di scavalcarlo con il pallonetto. Il tocco dell'azzurro non è però preciso, e nonostante la sensazione che potesse essere fuori, il serbo va deciso e va sul 4-3.

15:10 Contro Break del serbo. Che rimane in partita. Berrettini salva una prima palla break, poi il servizio non rende come sperava e Krajinovic recupera. Anche inaspettatamente, c'è da dirlo.

15:04 Si prende il break Matteo, dopo esserci andato vicinissimo all'inizio della partita. Mette sotto pressione Krajinovic che con il rovescio commette un errore di troppo, Berrettini prima la taglia, attacca sotto rete, e chiude questo game. Portandosi avanti sul 3-2.

Va sul 2-2 Matteo, che mantiene il servizio.

