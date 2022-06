Dani Olmo choc: rapinato da due uomini, rubato l'orologio da 30mila euro. Il fratello resta ferito

Attimi di terrore per Dani Olmo. Il calciatore spagnolo del Lipsia, 24 anni, è stato rapinato all'uscita da un parrucchiere a Valencia. Due uomini lo hanno aggredito per rubargli un orologio di lusso dal valore di circa 30mila euro.

L'episodio è avvenuto venerdì scorso. Dalle prime ricostruzioni, sembra che i due rapinatori avessero pedinato Dani Olmo, seguendo i suoi spostamenti per poi passare all'azione e rubargli l'orologio di lusso, mostrato anche nell'ultima foto condivisa su Twitter dal calciatore.

La notizia è stata diffusa dal quotidiano valenciano Las Provincias. Dani Olmo si trovava insieme al fratello, che ha provato anche ad inseguire i due rapinatori, fuggiti su un'auto guidata da un complice. Il fratello del calciatore si era aggrappato alla vettura ed è stato trascinato per diversi metri, per poi cadere sull'asfalto rimanendo ferito in modo lieve. Il calciatore del Lipsia e della nazionale spagnola ha denunciato la rapina alla polizia.

