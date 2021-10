Dan Barden, portiere 20enne del Norwich, ha un cancro ai testicoli: «Uno choc, ora devo curarmi»

Il portiere del Norwich City Dan Barden è costretto a fermarsi. La diagnosi è terribile: cancro ai testicoli. A dare l'annuncio è stato il club di Premier League. Il 20enne - che è stato in prestito al Livingston - è ora pronto a sottoporsi a cure per la malattia dopo che gli ultimi esami.

«È stato un periodo molto difficile e impegnativo, ma il sostegno della mia famiglia, dei miei amici e dei miei colleghi mi ha aiutato a superare le ultime settimane - ha detto il portiere - Non potrò mai ringraziare abbastanza i dipartimenti medici del Norwich e del Livingston, così come tutti quelli del Royal Marsden Hospital».

La diagnosi per fortuna è stata molto veloce e in uno stato iniziale della malattia. Per questo con le cure non dovrebbe avere problemi. «La diagnosi iniziale è stata un vero choc per me, ma la cosa positiva è che l'abbiamo presa in anticipo e la prognosi e i passi successivi sono stati tutti positiv - ha spiegato - Sono ottimista e ho una mentalità positiva. Sono sicuro che sarò in grado di batterlo e che tornerò presto là fuori a fare ciò che amo.

Il direttore sportivo di Norwich City, Stuart Webber, ha dichiarato: «Tutti al Norwich City augurano a Dan una pronta guarigione. Il nostro amore e i nostri pensieri sono con lui e la sua famiglia mentre inizia questa ultima sfida nella sua vita».

