ASCOLI Si ricomincia. Questa sera i bianconeri saranno di scena allo stadio Bentegodi di Verona contro gli scaligeri per una gara dove conta vincere. Si tratta della sfida di Coppa Italia che avrà inizio alle ore 21 diretta su canale 20. Adesso si inizia a fare sul serio ad una settimana dall’inizio del campionato, che per i bianconeri inizierà sabato 19 agosto al Marulla di Cosenza sempre in notturna. Sarà la prima delle due trasferte consecutive la seconda è quella del Braglia di Modena. La prima gara casalinga vedrà i bianconeri in scena contro la Feralpisalò martedì 29 agosto. Ma veniamo al match di questa sera.



Rodriguez c’è



Il tecnico William Viali ha convocato 23 giocatori c’è il neo attaccante Pablo Rodriguez, è rimasto a casa l’altro neo acquisto Emiliano Viviano. Il portiere essendo svincolato non ha svolto la preparazione in maniera regolare e si è unito al gruppo solo in settimana, per questo il tecnico ha preferito lasciarlo ad Ascoli, nel frattempo lavorerà al Picchio Village per farsi trovare pronto probabilmente per sabato prossimo. Per quanto riguarda invece Rodriguez Il ragazzo ha svolto la preparazione con il Lecce e disputato anche le amichevoli quindi ha la condizione giusta anche per scendere in campo dal primo minuto, sarà il mister poi decidere. Non è stato convocato Federico Dionisi ufficialmente per una tendinite che non gli dà pace ricordiamo che Dionisi è finito al centro del mercato bianconero per quanto riguarda le uscite.

Non è escluso comunque che il giocatore resti all’Ascoli ancora per un’altra stagione, ma da qui alla conclusione del calciomercato tutto può ancora succedere. Un mercato che ha visto l’arrivo di Rodriguez l’attaccante che serviva allo scacchiere bianconero, ma il direttore sportivo Marco Valentini sta meditando un altro acquisto di spessore in fase d’attacco.



Un test probante



Intanto questa sera i bianconeri si confronteranno con una squadra di categoria superiore e sarà un test valido per capire, almeno inizialmente, di che pasta è fatto questo Ascoli, anche se bisogna tener conto che la squadra ha da poco terminato la preparazione e quindi potrebbe non avere ancora i giusti meccanismi. La rosa ha visto diversi nuovi innesti soprattutto giovani che hanno bisogno di giocare insieme per trovare l’intesa migliore. È la prima uscita ufficiale che conta anche per il nuovo tecnico bianconero William Viali. C’è curiosità per vedere all’opera questo nuovo Ascoli, c’è curiosità per vedere l’ultimo arrivato in ordine di tempo Rodriguez, giocatore che se in forma e nella condizione giusta può fare sicuramente la differenza e dare un grosso supporto alla prima punta Francesco Forte che dovrà tornare ad essere quello visto con la maglia del Venezia.

I bianconeri hanno cambiato tipologia di gioco e anche modulo, ci si aspetta una squadra vivace che punti tutto sulla rapidità per poi finalizzare con i due puntelli finali Rodriguez e Forte. Un Ascoli diverso da quello della passata stagione che deve iniziare subito con il piede giusto fin da questa gara di Coppa Italia con il Verona. Al Bentegodi l’Ascoli sarà seguito da un nutrito gruppo di tifosi. La squadra si è messa in viaggio verso il Veneto nel primo pomeriggio di ieri, questa mattina effettuerà l’ ultima sgambatura, dopodiché il tecnico stilerà la formazione che comunque ha già in mente.