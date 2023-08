Mondiali ciclismo, protesta in strada: manifestanti incollano le mani all'asfalto con del cemento e bloccano la gara

Mondiale di ciclismo, proteste in strada sul percorso della corsa in linea in Scozia: il gruppo è stato costretto a fermarsi a 191 chilometri dall'arrivo. Gli organizzatori hanno deciso lo stop, mentre un gruppo di nove corridori era in fuga. La strada dalla partenza di Edimburgo all'arrivo di Glasgow è bloccata da manifestanti che si sarebbero incollati sulla strada.

Secondo le ultime notizie, la strada della Caron Valley è stata liberata. I manifestanti avevano incollato le mani all'asfalto con del cemento, bloccando il gruppo dei corridori che stanno disputando la prova in linea del mondiale di ciclismo a 191 chilometri dall' arrivo di Glasgow. Ora il gruppo è pronto a ripartire