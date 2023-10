Supercoppa allo start: Lube-Piacenza per un posto in finale (contro Perugia)

BIELLA - Parte l'inseguimento al primo trofeo della stagione, la Del Monte Supercoppa Italiana, con la forza di non avere questa volta il favore del pronostico. Domenica, dopo la vittoria a Padova in Superlega, giocatori e staff della Cucine Lube sono partiti per Biella dove questa sera (il via alle 20,30) andrà in onda la semifinale della Supercoppa contro Piacenza.

La manifestazione è stata aperta dalla sempre intrigante sfida tra Perugia e Trentino con gli umbri che si sono imposti per 3-1. Trentino vince il primo set (25-20) poi la rabbiosa reazione degli umbri che hanno iniziato a marciare forte senza mai fermarsi: 25-2 il secondo set, 25-23 il terzo e quindi 25-18 nel quarto parziale.