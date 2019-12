Tra Jesi e Piero Coen nessun rendez vous, il coach si è dimesso

CHIETI - Fulmine a ciel sereno all'Esa Italia Chieti, squadra del campionato di serie B di basket che fa parte del girone che comprende anche sette formazioni marchigiane: l'allenatore anconetano, 56 anni, si è dimesso dalla guida dell'ambiziosa compagine abruzzese, che pure domenica scorsa ha battuto proprio la Luciana Mosconi Ancona. La notizia ma particolare clamore soprattuto perché la prossima giornata vedra la squadra teatina, lunedì sera, ospite dell'Aurora Jesi, la squadra in cui Coen è stato per molti intensi anni, prima come giocatore e poi come allenatore, divenendone protagonista di una bella escalation. Salta quindi un atteso appuntamento, visto che l'esa Italia ha accettato le dimissioni del coach anconetano.





