Ascoli, la priorità è il portiere: si cerca il sostituto di Leali. Diversi nomi nel calderone e un outsider

ASCOLI Il mercato dell'Ascoli in questo momento è focalizzato esclusivamente sulla ricerca del sostituto di Nicola Leali. L'unico ruolo per ora rimasto libero. Per il resto la squadra necessita sì di nuovi innesti ma la base c'è già in ogni reparto. La squadra per quanto riguarda i nuovi innesti sarà ringiovanita e quindi niente giocatori trentenni, escluso il ruolo del portiere, ma solo under da valorizzare possibilmente acquistandoli a titolo definitivo come è successo con Michele Collocolo, Fabrizio Caligara e anche Federico Baschirotto e Pedro Mendes che ricordiamo ha appena 23 anni. Si pescherà in Serie C dove di giovani c'è grande richiesta. Ma anche nei vivai dei grandi club.

LEGGI ANCHE: Iscrizioni, 59 domande pervenute. Fuori il Pordenone (entrerà il Mantova) e Siena a forte rischio

La ricerca

Tornando al capitolo portiere, se si va su un esperto i nomi sono sempre gli stessi: Alberto Paleari del Benevento, Alessandro Micai del Cosenza.

L'ostacolo di Paleari è il fatto che il Benevento chiede una somma elevata per cederlo e il giocatore percepisce un ingaggio non dei più bassi, potrebbe arrivare in prestito, ma su di lui ci sono diversi club. Più facile arrivare a Micai dove l'Ascoli dovrebbe pagare solo l'ingaggio visto che il 30 giugno si svincola dal Cosenza.

L'outsider

E poi c'è la terza ipotesi che è quella che riguarda il giovane portiere della Juve Stabia Davide Barosi, 23 anni. Si tratta di un portiere dalle grandi caratteristiche tecniche e caratteriali. Bravo sia tra i pali che nelle uscite. L'Ascoli lo ha seguito nel corso della stagione, insomma Barosi piace eccome. A questo punto le scelte sono due: o andare su un portiere esperto come possono essere gli altri due oppure su un giovane come Barosi che potrebbe essere la rivelazione visto che con la Juve Stabia ha giocato sempre e molto bene e potrebbe essere il portiere del futuro. In fondo anche Leali quando è arrivato all'Ascoli aveva poco più di 23 anni e dopo un inizio promettente, quando era ancora giovanissimo, era in fase calante. L'Ascoli lo prese dal Perugia in uno scambio con Andrea Fulignati ora al Catanzaro. Tra i portieri che sono in uscita dal club di appartenenza c'è Nikita Contini che ha difeso la porta della Reggina ma è rientrato al Napoli per fine prestito. Il club partenopeo lo manderà nuovamente a giocare altrove sempre in prestito, è ucraino ed ha 27 anni. Le energie quindi ora sono tutte concentrate sul portiere che è poi l'unico ruolo ufficialmente rimasto scoperto, ma ne arriverà anche un altro per fare il vice. In questo caso non può essere Barosi, perché ha 23 anni e tanta voglia di giocare, quindi verrebbe a fare il portiere titolare. Il tecnico William Viali per il giorno del raduno dovrebbe avere il suo nuovo portiere poi strada facendo arriveranno anche gli altri nuovi acquisti.

Settore giovanile

L'Ascoli sarà più giovane ma ugualmente competitivo. Ufficializzato Nosdeo come responsabile del Settore Giovanile, altra conferma alla nostra indiscrezione. Ecco il comunicato del club bianconero: «L'Ascoli Calcio 1898 FC spa comunica di aver affidato la guida del Settore Giovanile ad Antonino Nosdeo. Accordo pluriennale per il neo responsabile, che, nella stagione appena conclusa, da allenatore della Primavera ha condotto il team bianconero alla finale playoff col Monza».

Le iscrizioni

Caos iscrizioni al prossimo campionato di Serie B. Lo stadio Rigamonti-Cippi del Lecco non è omologato per ospitare gare del torneo cadetto e al momento della presentazione della domanda di iscrizione la società lombarda non ha indicato alcun impianto alternativo in cui poter disputare i match casalinghi. Alla finestra c'è allora il Brescia, che da tempo ha iniziato una guerra contro la Reggina per gli arcinoti problemi societari dei calabresi. Sperando in un'esclusione degli amaranto, le Rondinelle hanno presentato domanda di iscrizione al campionato cadetto 2023/24, oltre che per quello di Serie C al quale dovrebbero partecipare dopo la sconfitta nei playout contro il Cosenza.