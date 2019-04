Walter Nudo, malore improvviso a Los Angeles: ricoverato d'urgenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Malore improvviso perL'attore sarebbe stato ricoverato d'urgenza in ospedale dopo essersi sentito male mentre si trovava aIl silenzio sui profili social dell'ultimo vincitore delpreoccupa ulteriormente i fan e stando quanto riporta Tabloit, Nudo è stato portato con l’ambulanza al Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills. In base alle prime indiscrezioni pare che il 48enne abbia avuto un serio problema cardiaco.i suoi impegni sono aumentati in maniera esponenziale. Negliè stato protagonista di altre imprese avventurose, come quella di lanciarsi nel vuoto con il paracadute . Tutti questi impegni potrebbere aver inciso sulle sue condizioni di salute. Si attendono ora notizie sul suo stato. Prima di sentirsi male, aveva pubblicato sustories dalle bellissime spiagge di Santa Monica.Il presentatore e attore è molto amato ed è seguitissimo sui social. Negli anni Novanta ha conosciuto il successo con il programma televisivo "Colpo di Fulmine" e qualche anno dopo è entrato a far parte del cast di "Carabinieri". Ha anche vinto un altro reality,e partecipato al talentDopo tutti i controlli del caso e gli accertamenti, Walter Nudo dovrebbe salutare gli Stati Uniti e tornare in Italia.