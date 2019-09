Striscia la Notizia: stasera la consegna del Tapiro d'oro a Wanda Nara

Stasera, durante la prima puntata della nuova edizione di Striscia la notizia, la trentaduesima, Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d'oro a Wanda Nara, moglie e manager dell'ex capitano nerazzurro Mauro Icardi.







Dopo la vittoria nel derby di Milano di sabato sera e il primo posto in classifica della squadra di Antonio Conte senza Mauro Icardi, arriva quindi puntuale, anche per Wanda Nara, il momento della celebre statuetta



Icardi ha lasciato l'Inter da qualche settimana e non è sembrato felicissimo per l'inizio della nuova avventura a Parigi. Uno stato d'animo non dei migliori quello di Maurito, peggiorato dallo straordinario momento dei suoi ex compagni di squadra, primi in solitaria e trascinati dal suo sostituto Romelu Lukaku.

