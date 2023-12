Squid Game, la vincitrice del reality attacca Netflix: «Voglio i miei 4,56 milioni di dollari sono passati 10 mesi e non ho ancora visto un centesimo»

Squid Game, La sfida è stato vinto dalla vietnamita Mai Whelan numero 287, ma scoppia la polemica. Il reality ispirato alla fortunata serie di Netflix è giunto al termine da qualche mese ma alla vincitrice non è ancora arrivato neanche un anticipo del mega montepremi di 4,56 milioni di dollari che si è aggiudicata.

Squid game, la vincitrice attacca Netflix

Sono passati 10 mesi dalla fine delle registrazioni di Squid Game, La sfida eppure alla vincitrice la somma che le spetta non è ancora stata versata. Intervistata dal Daily Mail, la concorrente reclama il suo bottino: «Mi sento come Tom Cruise in Jerry Maguire: Coprimi di soldi!», ha dichiarato. La storia di Mai Whelan ha conquistato milioni di spettatori: immigrata vietnamita di 55 anni è sfuggita al regime comunista dopo la caduta di Saigon del 1975, la sua non è stata una vita facile.

Il motivo (vero)

Però nessuna truffa. Un responsabile della produzione di Netflix ha dichiarato che il vincitore dello show era a conoscenza del piano di pagamento che sarebbe avvenuto a termine della messa in onda del reality. Whelan però nel frattempo ha già cominciando a spendere parte del montepremi: «Ho ancora un po’ di rimorso per questi acquisti, ma penso di essermelo meritato!».