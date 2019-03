Sfera Ebbasta apre le porte del Popstar tour ai genitori dei suoi fan con il family pack

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo “r” del rapper multiplatino Sfera Ebbasta apre le porte ai genitori dei suoi fan attraverso launa speciale iniziativa che consentirà ad un genitore di accompagnare e partecipare a titolo gratuito ad uno dei concerti dell’artista previsti nelle principali arene indoor nel mesedi Aprile.Acquistando da Lunedì 18 Marzo un biglietto parterre è infatti possibile, per i minori di 18 anni che volessero partecipare a uno dei concerti previsti dal calendario del Popstar tour 2019, venire accompagnati da un genitore a titolo completamente gratuito.Per due settimane e fino ad esaurimento dei posti disponibili, ogni minorenne che acquista un biglietto per lo show avrà diritto ad un biglietto omaggio per l’adulto che lo accompagnerà, semplicemente scrivendo una mail a biglietti@thaurus.it e fornendo i documenti necessari richiesti come espressamente indicato al seguente link http://www.thaurus.itL’operazione nasce dalla profonda volontà di far condividere ai genitori l’esperienza della fruizione musicale dal vivo con i propri figli, cercando di far avvicinare sempre più la rap generation al mondo degli adulti. Due realtà apparentemente distanti si uniscono così live in un momento di pura condivisione, passione, energia positiva che solo l’emozione della musica dal vivo riesce a regalare. Grazie all’unicità del linguaggio musicale in grado di unire davvero tutti, la Family Pack è un invito che l’artista e la produzione intera rivolgono ai genitori per far sì che possano vivere in tuta serenità lo spirito di divertimento, l’entusiasmo e l’adrenalina di assistere ad un concerto insieme ai loro ragazzi.«Ho pensato di coinvolgere i genitori in modo che possano vedere che nello show è tutto positivo – ha dichiarato Sfera Ebbasta - è un posto dove ci si diverte. Mi sono messo nei loro panni che hanno visto l'idolo dei loro figli, che sono ancora dei ragazzini, additato dai giornali e dalle tv come se fosse un mostro».In una società in cui tutto scorre velocemente e il tempo libero è sempre meno, la possibilità di passare del tempo prezioso insieme ai propri figli diventa uno strumento indispensabile per cercare di comprendere meglio il loro mondo.Durante l’esplosivo nuovo show nei palazzetti il rapper dei record proporrà dal vivo tutti i suoi maggiori successi, senza dimenticare inoltre i brani che hanno segnato l’inizio della sua carriera consacrandolo tra i rapper più apprezzati della nuova generazione. Grazie ad un sound magnetico ed ammaliatore in grado di catturare sin dal primo ascolto, Sfera Ebbasta, in questa nuova dimensione live sarà pronto ad infiammare i fan, stupendo con numerose sorprese ed effetti speciali.Le prevendite per i concerti nei palazzetti sono disponibili su ticketone al seguente linkhttps://www.ticketone.it/sfera-ebbasta-biglietti.html?affiliate=ITT&doc=artistPages/tickets&fun=artist&action=tickets&kuid=527559e acquistabili in tutti i punti vendita autorizzati.