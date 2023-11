Sanremo, Mengoni co-conduttore: «Grazie Ama, ci vediamo in Riviera»

«Marco Mengoni, vincitore dell'ultima edizione del Festival, sarà il super ospite musicale e co-conduttore della prima serata del 2024». La notizia è risuonata ieri mattina dai microfoni di esordio della seconda stagione di Viva Rai 2!, con un Fiorello scatenato e un Amadeus in viaggio per la sua quinta direzione e ultima (anche se non è detto che lo sia davvero, viste le trattative che parrebbero essere in atto con l'azienda per il proseguo anche per Sanremo 2025).

Durante il "mattin show" che ieri ha riaperto i battenti con una folla di fan sul lungotevere romano, davanti al glass non più in via Asiago ma al Foro Italico, la conferma che Mengoni, reduce dal tour europeo appena concluso a Monaco, e vincitore, a dieci anni da "L'essenziale", dell'ultimo Festival con “Due vite”, brano ha fatto accetta di numeri (230 milioni di stream, 5 platini, 93 milioni di views) e quarto posto all’Eurovision Song Contest, dividerà il palco della 74esima edizione della kermesse canora con lo stesso Amadeus.

«Grazie Ama per l'invito, ci vediamo in Riviera», ha replicato Mengoni che poi al TG1 ha aggiunto: «Tutto inaspettato, sono pronto a tutto, come fosse un test di cultura generale». Oltre a Mengoni, ospite di Fiorello, c'era l’ex capitano della Roma, Francesco Totti.

A Sanremo pure lui? Forse sì. Al Festival, che andrà in onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio, Fiorello ci sarà tutte le sere, ma promette: «Non salirò sul palco, al massimo mi fermo alle scale senza scenderle o magari arrivo a metà sala». Sarà «fuori dall’Ariston» con il suo glass, «più piccolo di questo del Foro Italico, sarà un 'tender'». Le sorprese non mancheranno, la coppia Fiorello e Amadeus, gli “AmaRello", colpirà, con in tasca battute esilaranti e sketch comici, cui oramai ci hanno abituati.