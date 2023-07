C'è amore (e posta) per te. Si presenta il nuovo romanzo di Alberto Giuliani "Next Love". Appuntamento lunedì al Podere Leonardi con il Catalogo

PESARO - C'è amore (e posta) per te. Alla vecchia maniera, pre social: un messaggio scritto su carta da imbucare in una cassetta della posta. Già che ci siete prendetevi un appunto (anche sul cellulare, questa volta): lunedì sera, al Podere Leonardi di Pesaro (strada San Bartolo 42), in collaborazione con il Catalogo, si presenta il nuovo libro del giornalista, fotografo e regista pesarese Alberto Giuliani. Si chiama "Next Love, un viaggio inatteso dentro la natura dell’amore" (il Saggiatore editore). Appuntamento alle 19 per l'aperitivo (12 euro), ore 20.30 per la duplice presentazione: del romanzo e di una cassetta postale speciale, che starà appesa fuori dalla libreria Il Catalogo di Pesaro, nella quale chi vuole potrà lasciare la storia dell’amore che non dimenticherà mai o utilizzarla per mandare un messaggio a qualcuno. «Le storie - racconta Giuliani - saranno raccolte e insieme a una illustratrice ne faremo un libretto.

Fotografo e giornalista

Magari la più carina la scriverò per Vanity Fair...».

Giuliani, dopo i trascorsi con GQ, ha pubblicato sui principali giornali del mondo come Vanity Fair, Stern, The Atlantic, El País. Le sue immagini (tra cui quelle legate ai volti del Covid in corsia nell'ospedale di Pesaro) hanno vinto i più importanti premi internazionali, tra i quali il Leica Award for Reportage, il premio Photographer of the Year del PX3 Prix de la Photographie Paris e il premio Siani per il giornalismo. Next Love, romanzo personale e collettivo, è la storia di un uomo che ha deciso di attraversare il mondo per trovare una risposta alla domanda più difficile di sempre: che cos’è l’amore? Per Alberto Giuliani l’amore è una forma di viaggio che appartiene a tutti.