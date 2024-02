John Travolta e non solo: da Madonna ai Queen, le star internazionali a Sanremo e i momenti più imbarazzanti

John Travolta costretto a fare il ballo del Qua Qua. Uno dei momenti più bassi della storia di Sanremo. Tanto che la star americana non ha firmato la liberatoria per l’utilizzo della gag. Ma nella luna vita del Festiva non è stato l'unica gag da dimenticare. Da Pippo Baudo che interrompe Louis Armstrong a Vianello che liquida Madonna fino all’intervista flop a De Niro della coppia Morandi-Canalis, ecco le ospitate internazionali più imbarazzanti nella storia di Saremo.

Pippo Baudo e Armstrong

Al suo debutto sanremese, Superpippo fu costretto a fermare Armstrong per far rispettare il regolamento. Chiamato ad eseguire in italiano il brano Mi va di cantare, la leggenda del jazz vuole prolungare la performance, improvvisando con la tromba ma Baudo lo interrompe.

Il playback dei Queen a Sanremo 1984

Dopo un lancio non troppo entusiasmante da parte di Grillo e Baudo, Freddie Mercury si esibisce con i suoi Queen contestando a suo modo il playback imposto, all’epoca, dalla Rai; canta senza microfono per far capire che è tutta finzione.

Il forfait di Elton John a Sanremo 1995

Il party di Elton John senza Elton John.

Vianello e Madonna a Sanremo 1998

La pop star britannica è l'atteso super ospite dell'edizione con Anna Falchi e Claudia Koll ma cambia idea e decide di disertare il Festival, nonostante la Rai gli abbia sborsato un anticipo di 40 milioni di lire. Superpippo, allora, sceglie di essere «gentleman più di un gentleman inglese» e fa gli onori di casa.

Lady Ciccone onorò l’Ariston con l’anteprima mondiale del singolo Frozen. A esibizione conclusa, la cantante cercò di interagire invano con Raimondo Vianello. Il conduttore, tuttavia, non accolse l’invito al dialogo e liquidò malamente la Regina del Pop con un: «Mi scusi, ma dobbiamo andare avanti».

L’intervista a De Niro a Sanremo 2011

Durante la promozione di Manuale d’amore 3 di Giovanni Veronesi, in cui recita al fianco di Monica Bellucci, il mostro sacro del cinema Robert De Niro viene intervistato da Gianni Morandi e della co-conduttrice Elisabetta Canalis. Peccato che il risultato fu a dir poco agghiacciante, tra domande imbarazzanti e traduzioni improbabili.