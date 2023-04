John Travolta, l'abito di Tony Manero in «La febbre del sabato sera» venduto all'asta per 260mila dollari

Basta guardarlo per cominciare a canticchiare «More than a Woman» dei Bee Gees. L'abito bianco indossato da John Travolta nel film cult «La febbre del sabato sera» fa parte della storia del cinema, e da oggi ha un nuovo proprietario: il compratore che l'ha acquistato all'asta per un prezzo record. Il costume completo dell'attore statunitense - la giacca, il gilet e i pantaloni a campana comprensivo anche della camicia nera - è stato venduto sabato a Beverly Hills, in California, per 260.000 dollari (circa 235.000 euro). L'aggiudicazione a un collezionista che ha chiesto di restare anonimo è avvenuta dopo una gara al rialzo durata circa 15 minuti tra gli offerenti presenti in sala e quelli collegati online, ha reso noto Julien's Auctions. La stima di partenza era fissata tra 100mila e 200mila dollari.

L'abito di Tony Manero

Travolta, nei panni di Tony Manero, indossa l'abito nella famosa scena della gara di ballo del film in cui si esibisce sulle note di «More Than A Woman» dei Bee Gees, insieme alla sua partner Karen Lynn Gorney. L'interpretazione valse a Travolta una nomination come miglior attore agli Academy Awards del 1978. «Considerato uno dei costumi più celebri della storia del cinema, l'abito indossato da Travolta è uno dei due soli di cui si conosce l'esistenza e che sono stati utilizzati durante la produzione, anche nelle memorabili sequenze di ballo del film», ha detto Julien's Auctions in un comunicato. Il costume in poliestere era proprietà di un collezionista privato ed è accompagnato da due lettere di autenticità della Paramount, che produsse il film, e dello stesso John Travolta.

I cimeli di Hollywood

L'abito è stato venduto durante la dispersione del catalogo «Hollywood: Classic & Contemporary». Un programma di sala firmato da Marilyn Monroe e da altre star per la celebrazione del compleanno dell'allora presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy nel maggio 1962 è stato venduto a poco meno di 89.000 dollari. Un bastone da passeggio in bambù appartenuto a Charlie Chaplin è stato aggiudicato per 39.000 dollari. Un trofeo Golden Globe vinto da Maximilian Schell (1930 - 2014) per il suo ruolo nel film «Stalin» (1992) è stato battuto per 16.000 dollari. Quasi 1.400 oggetti sono stati offerti durante l'asta suddivisa. Tra i numerosi oggetti di spicco anche il machete impugnato da Harrison Ford in «Indiana Jones e il Tempio Maledetto», un casco da «Captain America», un hoverboard usato da Michael J. Fox in «Ritorno al futuro», la parrucca originale indossata da Theda Bara nel film «Cleopatra» del 1917. Per i fan di Harry Potter vari oggetti di scena e bacchette della saga. All'asta anche costumi dei film delle saghe di Batman e Star Wars.