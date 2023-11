Grande Fratello, Massimiliano abbraccia la figlia (e l'ex compagna) e scoppia a piangere: «Vi penso tanto». Mia conosce Vittorio: «Mi piace»

Dopo due mesi di alti e bassi Massimiliano Varrese ha potuto riabbracciare la figlia Mia fuori dalla porta rossa del loft di Cinecittà. Abbracci, baci e tenerezze tra papà e figlia. «Ho imparato a scirvere e a leggere» gli racconta la bambina emozionata. Mia è il grande amore della vita del gieffino, nata dalla relazione, oggi finita, con l’ex compagna Valentina Melis.

Gf, Max incontra la figlia e crolla

Massimiliano crolla: «Ho pensato tanto a Valentina e Mia in questi giorni - ma non riesce a smettere di piangere - sto diventando un piagnone. Grazie a Valentina per il grande sacrificio che sta facendo, noi abbiamo deciso di volerci bene nonostante tutto». Interviene anche l'ex moglie di Massimiliano: Valentina «Possiamo essere divisi come coppia ma resteremo sempre una famiglia»

Mia incontra Vittorio

Max ha detto piu' e piu' volte nella casa di quanto le mancasse la piccola Mia così gli autori del reality qualche tempo fa gli hanno fatto recapitare un messaggio della figlia: «Ciao papà, sei il miglior papà del mondo, di tutti i pianeti»

Nel suo messaggio inoltre la bimba aveva detto che a lei tra tutti i concorrenti le piace Vittorio.