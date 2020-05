“Livietta e Tracollo” di Pergolesi visibile in streaming

JESI - Ancora una proposta on line dedicata al pubblico del Teatro Pergolesi e a tutti coloro che amano la musica e l’opera lirica. Sospesa l’attività teatrale per effetto delle misure di contenimento del Covid-19, la Fondazione Pergolesi Spontini non si ferma e continua a promuovere la bellezza dell’esperienza artistica, attraverso le sue pagine social ed il proprio sito internet. Tra gli appuntamenti più attesi, c’è la trasmissione in streaming gratuito per 48 ore, ogni settimana, di alcune tra le opere di Pergolesi e di Spontini registrate a Jesi in occasione delle scorse edizioni del Festival Pergolesi Spontini; si tratta di allestimenti di successo, registrati in dvd da Unitel che gentilmente ne ha concesso la messa in onda.



“Livietta e Tracollo” di Pergolesi

Dopo “La serva padrona” di Pergolesi, “La fuga in maschera” di Gaspare Spontini, e “Il prigionier superbo” di Pergolesi, sabato 2 maggio dalle ore 21 e per le 48 ore successive va in onda “Livietta e Tracollo” di Pergolesi, intermezzi comici registrati nel giugno 2010 al Teatro Pergolesi di Jesi in occasione delle Celebrazioni per i 300 anni del compositore jesino. La trasmissione sul sito www.fondazionepergolesispontini.com/diretta-streaming/. L’operina “Livietta e Tracollo” su libretto di Tommaso Mariani e musica di Giovanni Battista Pergolesi, è andata in scena al Teatro Pergolesi di Jesi il 10 giugno 2010, come accadeva nel Settecento, con i due intermezzi programmati tra un atto e l’altro del dramma per musica “Adriano in Siria”, sempre di Pergolesi. Nuovo l’allestimento della Fondazione Pergolesi Spontini, con la regia del madrileno Ignacio García, le scene di Zulima Memba del Olmo, i costumi di Patricia Toffolutti. Prossimi appuntamenti saranno venerdì 8 maggio ore 21 “Adriano in Siria” di Pergolesi, venerdì 15 maggio ore 21 “Il Flaminio” di Pergolesi, venerdì 22 maggio ore 21 “L’Olimpiade” di Pergolesi, venerdì 29 maggio ore 21 “Lo frate ‘nnamorato” di Pergolesi, sabato 6 giugno ore 21 “La Salustia” di Pergolesi. © RIPRODUZIONE RISERVATA