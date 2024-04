Amadeus lascia la Rai, lo sfogo di Sabrina Ferilli: «Persone usate come carta da caramelle, che schifo»

La notizia dell'uscita di scena dalla Rai di Amadeus rimbalza da giorni, tra smentite e conferme e nuovi retroscena. L'ultimo è quello diffuso dal Corriere della Sera che avrebbe pubblicato il vero motivo dietro l'abbandono del conduttore dalle uova d'oro, ovvero delle pressioni che non avrebbe accettato, tra cui «includere Povia tra i big del Festival, poi il dover invitare come ospite Hoara Borselli, l'accettare come co-direttore artistico Mogol e infine un pranzo insieme a Pino Insegno», tutti personaggi vicini al governo attuale.

Le richieste avrebbero fatto fare dietrofront al conduttore che avrebbe preferito emigrare sul Nove, accanto al suo collega Fabio Fazio. In molti non hanno preso bene queste pressioni, tra cui anche Sabrina Ferilli che è è lasciata andare ad uno sfogo contro la Rai.

Amadeus lascia la Rai: sfogo di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli ha commentato le ultime notizie sull'uscita di scena dalla Rai di Amadeus e lo sfogo su Instagram sembra essere molto pungente: «Premettendo che non conosco queste persone personalmente, ma so chi sono e sicuramente sono professionisti che da anni fanno il loro mestiere, il modo con il quale si sputtani la gente mi fa schifo. La superficialità di questi tempi dove le persone vengono usate come carta da caramelle mi fa schifo».

Le pressioni ricevute da Amadeus non sono state confermate dai vertici alti e bisogna ricordare quindi che si tratta solo di indiscrezioni, ma l'attrice non si è mai tirata indietro ed ha sempre commentato con libero giudizio le notizie che più la appassionavano, senza fare sconti proprio a nessuno.