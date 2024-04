Alex Baroni, il 13 aprile 2002 moriva il cantautore. A lui Giorgia dedicò "Gocce di memoria". Il terribile incidente e l'agonia

Aveva 36 anni. Un terribile incidente in moto lo uccise. Il successo e quell'animo inquieto. Un addio precoce alla vita e tanto ancora da dare alla musica. Alex Baroni, all'anagrafe Alessandro Guido Baroni moriva 22 anni fa, il 13 aprile 2002. La lunga storia d'amore con Giorgia è rimasta eterna, fotografata per sempre in "Gocce di memoria", brano che la rese celebre.

Chi era Alex Baroni

Figlio del fisico Gianni Baroni e della matematica Marina Marcelletti, coltiva fin da piccolo la passione per la scienza. Si laurea, infatti, in chimica all'Università degli Studi di Milano. Ma il suo interesse più grande era però la musica, che inizia a coltivare a 17 anni, dopo un incidente motociclistico (per cui rischia anche la paralisi) che lo aveva costretto a letto per un anno. Terminata la lunga degenza, in cui trova nel canto una fondamentale distrazione dall'immobilità forzata, prende lezioni da Luca Jurman. Diventa corista per artisti come Eros Ramazzotti, Ivana Spagna, Francesco Baccini e Rossana Casale. Assieme ad Andrea Zuppini forma i Metrica e nel 1994 il duo pubblica per l'etichetta DDD il suo primo album in studio, intitolato Fuorimetrica e prodotto da Eros Ramazzotti, con cui Alex duetta nel brano "Non dimenticare Disneyland". È stato proprio il cantante romano a notare il suo corista e a fargli fare il grande salto.

Nel 1997 arriva la popolarità con Sanremo, a cui Baroni partecipa come cantante, nella "Categoria Giovani" ottenendo un grande successo di critica e di pubblico con il brano Cambiare.

La relazione con Giorgia

Nel 1998 partecipa nuovamente a Sanremo con il brano Sei tu o lei (Quello che voglio), ma questa volta nella categoria "Big".

Dal 1997 al 2001, fino a pochi mesi prima dell'incidente fatale, fu legato alla cantante Giorgia. Anche se i due non stavano più insieme quando è morto, la cantante romana ha più volte raccontato di aver sofferto molto per la scomparsa di Baroni. «Avrei voluto morire anche io con lui – raccontò in un'intervista Giorgia –. Noi ci eravamo lasciati, ma le cose da dire erano ancora tante, troppe...non mi rassegnavo». Parole, emozioni sospese che hanno dato vita allo struggente brano "Gocce di memoria", dedicato proprio a Baroni.

Il fatale incidente in moto e la morte

Nel 2019, in un'intervista a Verissimo, Giorgia ha rivelato che Baroni aveva da poco intrapreso una nuova relazione, tenendo però segreta l'identità dell'ultima compagna del cantante

Nel pomeriggio del 19 marzo 2002 il grave incidente stradale in moto. Le sue condizioni appaiono subito gravi, tanto che viene ricoverato in stato di coma irreversibile nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito. Muore a distanza di 25 giorni, la mattina del 13 aprile, all'età di 35 anni.