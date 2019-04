Alex Baroni morto 17 anni fa, il ricordo da brividi di Giorgia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è morto 17 anni fa, il 13 aprile del 2002 dopo 25 giorni di agonia in seguito a un incidente in moto., il cantante che ha lasciato un vuoto nel mondo della musica che non ha mai smesso di ricordare la sua voce unica, è stato travolto in moto da un'automobile che stava facendo inversione, sbalzato al suolo e investito da una seconda auto. Alex Baroni entrò in coma per non uscirne più. Aveva 36 anni.Il cantante era stato fidanzato con Giorgia dal 1997 al 2001, e dal giorno della sua morte non passa anno che lei non lo ricordi con infinito affetto ad ogni 13 aprile. Stavolta il suo ricordo è stato affidato a un'intervista rilasciata a SkyTg24.