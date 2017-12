Giorgia ricorda Alex Baroni: "L'eco delle tue parole risuona nel cuore..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggiavrebbe compiuto 51 anni e come ogni anno la sua ex compagna storica, la collega, si affida ai social per undecisamente toccante.«In quell'angolo deserto del cuore risuona l'eco delle tue parole delle note di un tempo fermo immobile che non sente ragione e che niente vuol dimenticare, mai», si legge nel post su Facebook di Giorgia. Il tutto, a oltre 15 anni di distanza dalla morte di Alex, giunta dopo quasi un mese di agonia in seguito a un tragico incidente in moto avvenuto a Roma il 19 marzo 2002. Come ogni anno, il ricordo di Alex da parte di Giorgia commuove sempre di più i fan di entrambi i cantanti.