Come prendere le misure del copri water e scegliere il modello più adatto a te

In ogni casa tra gli elementi più soggetti a usura c’è il copriwater. Abbiamo già parlato di come montare il nuovo copriwater in un precedente articolo ma, per un acquisto infallibile, è fondamentale conoscere le caratteristiche e individuare la giusta dimensione del copriwater, scopriamo con Rubinetteriashop come effettuare il giusto acquisto.

Come prendere correttamente le misure del copriwater

Prima di procedere ricordiamo che è necessario misurare la dimensione del vaso per cui bisogna rimuovere la tavoletta per wc presente in precedenza e procedere con la misurazione di:

larghezza massima del vaso

lunghezza del vaso

interasse

La larghezza massima del vaso va calcolata ponendo il metro in orizzontale da lato a lato, puntandolo dove il wc tende ad allargarsi. Generalmente, questo punto si trova proprio a metà del vaso.

Per calcolare la lunghezza del vaso, non bisogna misurare il wc dal bordo superiore, ma è necessario puntare il metro al foro di interasse per poi arrivare fino alla sporgenza del wc, seguendo una linea verticale.

La distanza tra i due fori si chiama interasse ed è l’ultima misura di cui abbiamo bisogno per completare la raccolta delle specifiche di cui abbiamo bisogno.

Quest’ultima misura risulta fondamentale e inoltre da lì partiremo per analizzare un ulteriore elemento fondamentale per l’acquisto corretto: la tipologia di cerniera.

Come identificare la tipologia di cerniera

Un’altra caratteristica essenziale per completare il tuo acquisto senza errori è individuare la tipologia di cerniere che il vaso monta.

Cerniera passante avvitabile dal basso

Cerniera passante obliqua avvitabile dal basso

Cerniera a espansione avvitabile dall’alto

Cerniera obliqua avvitabile dall’alto

Anche questa procedura è molto importante, in quanto la tipologia di cerniere differisce da modello a modello.



Le tipologie di copriwater in mercato

Un copriwater oltre ad avere la giusta dimensione deve avere una buona resistenza, quindi risulta fondamentale anche la tenuta del colore e, per questo motivo, è consigliabile orientarsi verso un prodotto realizzato con materiali di buona qualità.

Ecco alcune possibilità tra cui scegliere:

Copriwater in plastica, leggeri ed economici, fabbricati per rispondere a esigenze universali. Hanno la tendenza a ingiallire e a spaccarsi con il tempo.

Copriwater in MDF, con una struttura composta da fibre di legno, con un esterno rifinito con una particolare verniciatura anti ingiallimento. Sono più resistenti dei modelli in plastica e abbastanza solidi.

Copriwater in legno, abbastanza resistenti e dotati di un trattamento anti umidità che impedisce l’assorbimento di cattivi odori. La vernice impiegata per la finitura ne impedisce l’ingiallimento.

Copriwater in poliestere con anima in legno. Il poliestere è il materiale esterno che dona una finitura lucida. Il plus di questo prodotto è costituito dalla facilità di pulizia e dall’igienicità del materiale.

Copriwater in duroplast, una soluzione che coniuga resistenza, oltre a essere un materiale antibatterico e durevole nel tempo.

Infine, si possono scegliere copriwater dotati di sistema soft close o con chiusura rallentata che evitano gli urti e ammortizzano la chiusura della tavoletta.

Copriwater universale: si o no?

Indubbiamente il pregio fondamentale del copriwater universale è l’adattabilità ma rimane il prescelto per il prezzo, imbattibile rispetto ad altri di marca.

Possono rappresentare la soluzione più funzionale? Dipende.

Sono scelti per la loro compatibilità ma è proprio questa la caratteristica che li penalizza perché, per questo motivo, il sedile tende ad essere instabile, finendo col rompersi con una certa facilità.

La soluzione quindi a questo inconveniente è acquistare un copriwater della stessa marca di quello che si sostituisce o di una marca adattabile al tuo water.

Ora hai tutti gli strumenti per procedere al tuo acquisto in maniera consapevole.