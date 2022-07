Capsule collection: le collezioni uniche per la moda beachwear

Quante volte hai sentito parlare di capsule collection?

Nello specifico, questo termine anglosassone entrato nell’immaginario nostrano da qualche anno, indica specificatamente una collezione limited edition.

La capsule collection è caratterizzata da pochissimi pezzi realizzati da un marchio per un periodo di tempo limitato dove due brand o un brand ed un influencer collaborano tra di loro per realizzare delle vere e proprie opere d’arte. Si parla infatti di co-branding, un meccanismo che permette di ampliare la fetta di pubblico classica alla quale ci si propone grazie alla creazione di elementi di design unici ed imprevedibili nel loro genere. Nello specifico, gli indumenti realizzati per questi tipi di collezioni flash sono un vero e proprio mix and match di elementi iconici del fashion design, rivisitati in ottica moderna nello stile e nelle finiture.

L’idea delle capsule collection nasce nel 1985, dalla stilista americana Donna Karan che lanciò la sua prima con 7 capi da indossare in ogni occasione grazie alla loro versatilità. Di solito però, questo fashion concept è sempre stato associato o ad una visione di luxury fast fashion per la moda streetwear o delle grandi occasioni, più che alla moda beachwear. Le tendenze di moda cambiano sempre più rapidamente ed è per questo che l’obiettivo è quello di essere versatili è che un capo possa essere usato da solo o in abbinamento con altri pezzi del brand. Capi funzionali, quindi, adatti a più occasioni.

Scopriamo insieme le novità in merito alla moda mare 2022.

Capsule beachwear: per distinguerti anche in spiaggia

Dalle strade metropolitane alle spiagge più affollate, nel 2022, l’idea della capsule collection si trasla in altri universi.

L’obiettivo è creare delle collezioni speciali per coronare le vacanze estive in qualsiasi momento. Il 2022 è l’anno dove non c’è bisogno di sognare paradisi esotici, terre lontane, ma si sogna in casa. L’Italia, infatti, ed in particolar modo panorami mozzafiato come Capri, Positano, Costa Smeralda e gli scorci della meravigliosa Puglia sono le location preferite per tantissimi brand di moda italiani ed internazionali. Ogni angolo di questo Paese fa sognare, trasmette voglia di evadere, voglia di romanticismo, e voglia di un’estate che non dovrebbe mai finire.

Queste sensazioni, infatti, sono racchiuse nella capsule collection di Sandshop, con Natalia Paragoni, una collezione di moda beachwear a tutto tondo, ricca di colore e di voglia di osare realizzata con uno stile classy rivisitato in ottica contemporanea. L’influencer ha realizzato insieme al brand modelli particolari, ricchi di forme e di fantasie.

Scegliere una capsule collection, quindi, significa sposare la filosofia del brand e dell’influencer che viene proposta, i suoi valori, la sua personalità. Queste micro collezioni permettono di essere interscambiabili negli abbinamenti con altri outfit o accessori sia nuovi che già presenti all’interno del tuo armadio. Insomma, le capsule collection della moda beachwear italiana vivono una vera e propria luna di miele con il nostro Paese enfatizzando non solo gli scenari ma ogni minimo dettaglio all’interno dei suoi capi: i nostri tramonti, i nostri colori, la nostra terra, la nostra originalità.