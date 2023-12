William e Kate, foto di Natale ritoccata? «Manca una gamba al principe e un dito al figlio». Tutti gli errori

La foto di Natale di William e Kate sembra avere dei difetti di Photoshop. Nel ritratto in bianco e nero condiviso sabato (9 dicembre), tutti i membri della famiglia indossavano una camicia bianca e pantaloni scuri. L'immagine è stata scattata dal fotografo dello Yorkshire Josh Shinner. Come ogni anno, anche per questo Natale 2023 i Reali hanno postato per un ritratto di famiglia in occasione delle festività. Ci sono, naturalmente, anche i figli dei principi di Galles: George, Charlotte e Louis.

I presunti ritocchi

Dopo l'uscita della cartolina di Natale, i fan dei reali hanno notato che mancano le gambe del principe William dietro la sedia della principessa Charlotte. Mentre altri hanno dato un'occhiata più da vicino e hanno notato che manca anche il dito medio del principe Louis.